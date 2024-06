La renovació de tots els camps de futbol municipals de Tarragona començarà al juliol

Foto d’arxiu del camp de futbol municipal d’Icomar, un dels vuit equipaments on es renovarà la gespa artificial.Gerard Martí

L’Ajuntament de Tarragona renovarà els vuit camps de futbol municipals ubicats a Torreforta, Icomar, Campclar, La Floresta, La Granja, Bonavista, Sant Pere i Sant Pau i Sant Salvador a partir del pròxim mes de juliol. La substitució de la gespa artificial i la millora d'aquests equipaments esportius és una de les prioritats de l'equip de govern que s'ha adjudicat a l'empresa FIELDTURF POLIGRAS SA per 1.566.766,10 euros IVA inclòs.

Els treballs es duran a terme a tots els camps de futbol municipals a la vegada i començaran a principis del pròxim mes de juliol, fora de temporada esportiva, per tal que l'afectació a l'activitat sigui la mínima possible. El termini d'execució dels treballs és d'entre quatre i cinc setmanes.

«Estem molt contents de poder anunciar l'inici dels treballs de millora de tots els camps de futbol municipals, una actuació prioritària i més que necessària que renovarà els vuit equipaments per garantir l'adequada pràctica esportiva de tots els clubs que en fan ús», ha manifestat el conseller d'Esports, Berni Álvarez, qui ha recordat que la gespa artificial d'aquestes instal·lacions fa uns 17 anys que no es renova. «Diverses àrees municipals han fet un treball ingent per fer realitat aquest projecte amb un temps rècord», ha subratllat Álvarez.

En total es renovaran 51.856,39 metres quadrats de gespa artificial i els treballs també inclouen altres actuacions de millora com ara la substitució de les actuals reixes per canaletes i el canvi de sistema de reg que es farà amb aspersors. A més a més, en els camps que es requereixi, també s'instal·laran noves porteries de futbol 7 i de futbol 11.

