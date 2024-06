L'Ajuntament d’Altafulla reforça el servei de recollida d'escombraries durant els mesos d'estiu

L'Ajuntament d’Altafulla ha reforçat el servei de recollida de la brossa per afrontar els mesos d’estiu en què la població augmenta significativament per aquestes dates. El servei de reforç, que funciona per les tardes a partir de les tres fins a les vuit del vespre, se centra especialment en la recollida de desbordaments al voltant de les illes de contenidors, voluminosos i papereres.

El servei extraordinari de recollida d’escombraries va entrar en funcionament aquest passat cap de setmana de Sant Joan. La coalcaldessa i regidora de Via Pública, Alba Muntadas, ha expressat la seva satisfacció dels primers dies de posada en marxa: «Fem una valoració molt positiva del servei de reforç, que té per objectiu reduir les imatges d’illes de contenidors desbordades amb la voluntat que tinguem un municipi més net, eficient i sostenible», al mateix temps que ha fet una crida a la ciutadania per a què faci un bon ús tant dels contenidors com de les papereres.

Cal recordar que el consistori va posar en marxa recentment el carnet digital mitjançant l’aplicació eAgora per a què la ciutadania pugui demanar telemàticament el servei habitual de retirada de trastos i voluminosos.

Totes aquestes mesures s’engloben en el programa de reducció de presència d'andròmines al costat dels contenidors, i la millora de la recollida de la brossa en punts conflictius d’Altafulla com els carrers Enviada i Atzavares i la plaça Boters.

El reforç del servei extraordinari de recollida funciona de dilluns a diumenge, de 15 a 20h, i s’allargarà fins el 15 de setembre.

