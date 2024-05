L’Ajuntament de Tarragona licita la renovació de la gespa dels camps de futbol municipals

L’Ajuntament de Tarragona ha premut l’accelerador per poder començar aquest estiu el seu pla de renovació de la gespa artificial als vuit camps de futbol municipals que hi ha repartits arreu de la ciutat. Després de mesos de treball, el consistori va treure a licitació, divendres passat, els treballs necessaris per fer realitat aquesta inversió que superarà el milió i mig d’euros.

Es tracta d’una actuació prioritària per al govern municipal. De fet, va ser una de les primeres mesures que va anunciar l’alcalde, Rubén Viñuales, dos dies després de la seva investidura.

En total, el consistori haurà de renovar 51.856,39 metres quadrats de gespa artificial, repartits entre els camps de futbol municipals ubicats als barris de Bonavista, Sant Salvador, Torreforta, Sant Pere i Sant Pau, Icomar, Campclar, la Floresta i la Granja.

Ha passat gairebé un any des que l’alcalde va signar el decret per impulsar aquesta millora a les instal·lacions esportives. Des del Patronat d’Esports tenien clar que calia esperar fins al tercer trimestre 2024 per no interferir en l’activitat esportiva dels clubs que fan ús d’aquests equipaments. Per aquest motiu, està previst que s’iniciï la renovació de la gespa quan finalitzi la temporada esportiva.

Això sí, encara s’ha de decidir si aquest estiu s’intervindran els vuit camps. La voluntat de l’executiu socialista és que sigui així, tot i que no es descarta començar enguany amb els quatre que estiguin en pitjors condicions i acabar la resta el 2025.

S’acabarà de concretar durant les pròximes setmanes, quan es rebin les ofertes de les empreses interessades. L’últim dia per participar en la licitació serà el 3 de juny. El pressupost base de l’actuació és d’1.451.564,24 euros, que amb el 21% corresponent d’IVA, supera als 1,7 milions d’euros.

Els treballs a executar seran la substitució de la gespa artificial existent, l’arranjament de part de l’equipament esportiu i el canvi del sistema de reg per impulsió amb els canons actuals per uns aspersors emergents.

Els rotllos de la gespa desmuntada quedaran a disposició de l’Ajuntament, que triarà el seu destí, tota o parcial, per poder reaprofitar-los a altres instal·lacions municipals.

S’acaba la vida útil

Segons s’exposa al plec de condicions, la gespa artificial han esgotat la durada de la seva vida útil, que és d’uns 10 anys. Fa uns setze que no es renova. En el document, s’explica que els camps de futbol «no assoleixen els nivells mínims de la normativa que marca els paràmetres òptims per a la pràctica esportiva sobre paviments de gespa artificial». Per aquest motiu, és necessari substituir la superfície actual.

A banda, l’adjudicatària també haurà de renovar les reixes de les canaletes del sistema de drenatge en els trams que estiguin deteriorats. Tanmateix, es col·locaran noves porteries de futbol 11 i futbol 7 en els camps on es requereixi.

El contracte licitat també preveu el manteniment gratuït de la gespa i el sistema de reg durant els següents dos anys des de la recepció de les obres. L’empresa que dugui a terme l’actuació també executarà, cada any, un assaig amb maquinària homologada dels paràmetres biomecànics de la gespa als vuit camps i els entregarà al consistori.

