Rehabilitaran la façana del Mercat de Torreforta

Mercats de Tarragona ha tret a licitació les obres de rehabilitació de les façanes i cobertes del Mercat Municipal de Torreforta i la millora de l’eficiència energètica de l’equipament per un valor estimat de 298.922,66 € + IVA, i un termini d’execució de quatre mesos.

Aquests treballs preveuen l’aplicació d’un revestiment a la façana amb aïllament tèrmic, la renovació de la coberta i de la fusteria exterior del primer pis de l’edifici, que ha de permetre millorar l’eficiència energètica de l’equipament. El termini de presentació d’ofertes finalitza el pròxim 1 de juliol.

«Amb aquest projecte volem millorar l’espai públic i que el Mercat es posicioni com un referent en la sostenibilitat», va assegurar la presidenta de Mercats de Tarragona, Montse Adan. D’altra banda, també ha sortit a licitació el projecte de reforma del local de la planta -1 del Mercat Central per acollir el Tarragona Shopping and Markets Experience.

Aquesta actuació compta amb un pressupost de 179.543,65 € + IVA i permetrà la creació d’un laboratori comercial amb dos espais molt definits. D’una banda, l’espai formador, amb aules per fer reunions, conferències, formacions i cursos, entre d’altres. De l’altra, l’espai inspirador que mostrarà les darreres tecnologies que han de permetre digitalitzar i empoderar el petit comerç i paradistes dels Mercats.

El termini de presentació d’ofertes també finalitza l’1 de juliol. Montse Adan ha valorat positivament aquest nou espai, el qual «consolidarà el Mercat Central com a eix vertebrador de l’empoderament digital al petit comerç de Tarragona». Les accions s’emmarquen en el projecte Tarragona Centre Comercial Obert finançat per la Unió Europea amb fons Next Generation.