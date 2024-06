L'Ajuntament de Tarragona fa una valoració positiva de la revetlla de Sant Joan

L'Ajuntament de Tarragona fa un balanç positiu dels dispositius especials de seguretat i neteja que s'han posat en marxa amb motiu de la revetlla de Sant Joan.

Durant la nit més curta de l'any, la Guàrdia Urbana de Tarragona ha atès més d'una vintena d'avisos. Entre les intervencions destaquen la crema de dos contenidors (un carrer Baró Pierre de Coubertin i un altre al carrer Joan Fuster i Ortells) i el foc iniciat en un moble que hi havia prop dels contenidors del carrer Baró Pierre de Coubertin i que ha estat apagat pels Bombers de la Generalitat de Catalunya.

Al llarg de la nit, la Guàrdia Urbana ha detingut a un home com a presumpte autor d'un delicte de violència de gènere (agressió) i també ha intervingut en un incident on un home ha resultat ferit greu després de caure-li un petard a la panxa i que ha estat atès pel SEM.

El dispositiu especial de la Guàrdia Urbana, Mossos d’Esquadra, Guàrdia Civil, Agents Rurals i Guardes Rurals per protegir el Bosc de la Marquesa ha identificat un total de 41 persones en aquest Espai d’Interès Natural de Tamarit-Punta de la Móra. Al llarg del cap de setmana no s'ha observat cap foc en aquest indret natural, però s'han interposat tres denuncies per acampada i s'ha requisat material com ara caixes de petards i espelmes. També es va atendre un noi que es va ferir lleument el turmell.

Durant la passada nit de la revetlla, hi ha hagut un total de 32 agents (incloent-hi comandaments), dels quals 8 han format part del dispositiu del Bosc de la Marquesa, es tracta d’agents de la unitat de medi ambient, de drons i la unitat muntada.

18.500 quilograms de brossa recollits

L'Ajuntament de Tarragona també ha preparat un dispositiu especial de neteja per aconseguir el mínim impacte possible a la ciutat, un dispositiu que ha recollit 18.500 quilograms de brossa (10.000 de la fracció de resta, 3.500 de cartró i 5.000 d'envasos).

Gairebé una quarantena de treballadors s'han sumat al servei ordinari de neteja en aquest dispositiu que s'ha posat en marxa a les 4.30 hores a la zona de platges i que també ha comptat amb 17 vehicles, 6 escombradores, un regador i la pala, així com un vehicle per recollir les fogueres amb l'objectiu de garantir que tot tornés a la normalitat després de la revetlla.

El dispositiu ha permès que els punts detectats amb més brutícia, com ara les platges i les places i els carrers més cèntrics de la ciutat quedessin nets des de primera hora del matí.

«Agraïm el bon comportament general dels tarragonins i tarragonines durant la revetlla de Sant Joan d'enguany», ha manifestat aquest dilluns al matí la consellera de Protecció Civil i Neteja de l’Ajuntament de Tarragona, Sonia Orts, qui ha afegit que, tot i aquest bon comportament general, «ha estat una jornada intensa de feina per part de tots els dispositius de seguretat, d'emergències i de neteja».

«És per això que també agraïm i felicitem a tot aquest personal que ha permès que tinguem una nit de Sant Joan segura i una ciutat que s'ha començat a netejar des de ben d'hora perquè les platges i els carrers i places de la ciutat es trobessin nets al més aviat possible», ha conclòs Orts.

