Detenen un home a Torreforta per tractar de matar a la seva parella i enfrontar-se als Mossos

La Revetlla de Sant Joan a Tarragona s’ha vist enfosquida per un greu incident de violència domèstica. Els Mossos d’Esquadra han detingut un home de 31 anys, originari de Sud-amèrica, que entorn de les cinc de la matinada hauria intentat assassinar la seva parella en un pis al carrer de Francolí, a Torreforta.

Segons ha informat ElCaso.cat, la policia catalana ha rebut l’avís i s'ha desplaçat fins el lloc dels fets, on s'ha trobat la dona greument ferida i l’agressor armat amb un ganivet. Durant la intervenció, l’home també ha intentat atacar els agents.

Els Mossos han aconseguit detenir l’individu, que ara enfronta càrrecs per delictes de violència masclista, temptativa d’homicidi contra la seva parella i atemptat contra agents de l’autoritat. Un dels comandaments presents a la zona ha hagut de disparar a l'aire per repel·lir l’atac de l’home, segons fonts policials. Afortunadament, no es reporten agents ferits.

La dona, víctima de l’agressor, ha estat traslladada en estat greu a l’hospital, encara que la seva vida no corre perill actualment. La Unitat d’Investigació de la comissaria de Tarragona ha iniciat una investigació per aclarir els fets. No s’ha fet públic si el detingut té antecedents per violència contra la seva parella.

