L'incendi d'un xalet a Torredembarra, l'incident més destacat durant la revetlla de Sant Joan a Tarragona

Com cada any, la revetlla de Sant Joan ha estat una de les més mogudes de l'any per als Bombers de la Generalitat. A la demarcació de Tarragona, Bombers ha realitzat fins a 119 serveis diferents, 69 dels quals al Camp de Tarragona afortunadament però, sense incidents molt destacats.

La comarca on s'han realitzat més serveis és al tarragonès, amb 29 serveis. A la mateixa comarca també és on s'ha produït el més destacat de tots, un incendi en un xalet unifamiliar de Torredembarra que no ha deixat ferits.

Els Bombers han estat alertats a les 01.39 hores per un incendi al carrer del Punt de Torredembarra. El foc ha afectat l'exterior d'un xalet unifamiliar i ha propagat a l'interior del garatge, a la planta baixa, i el fum ha afectat el primer pis. Els inquilins es trobaven a l'exterior de l'immoble i no s'han lamentat persones ferides. S'ha demanat la presència de l'arquitecte municipal per revisar un voladís. S'hi ha desplaçat dues dotacions.

119 serveis

Al total de la província de Tarragona s'han realitzat 119 serveis durant la nit. La comarca amb més serveis ha estat la del Tarragonès amb 29, dels quals 11 han estat per incendis de vegetació, 12 per altres incendis i 6 per altres motius. El Baix Camp ha requerit una xifra similar d'actuacions amb 28 serveis.

L'Alt Camp amb 9 serveis, el Priorat amb un de sol, i la Conca Barberà amb 2 deixen el Camp de Tarragona amb 69 serveis dels Bombers en total.

A l'Ebre el nombre total de serveis ha estat 30, sent el Baix Ebre la comarca amb més serveis (18) amb marge sobre la Ribera d'Ebre (7), el Montsià (3) i la Terra Alta (2).

Al Baix Penedès, s'han registrat 20 serveis.

Quadre serveis Bombers Sant Joan 2024 per comarques.Bombers

