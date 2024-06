Multen a la Sareb per la caiguda parcial del sostre de Cal Pobre

L’Ajuntament de Tarragona ha imposat una sanció al propietari de Cal Pobre, la Sareb, per l’estat de deteriorament en el que es troba l’immoble ubicat al número 6 del carrer dels Descalços, a la Part Alta de la ciutat. El passat 11 de juny, la Guàrdia Urbana va rebre una denúncia per l’ensorrament parcial de la coberta de teula en una de les vessants interiors de l’edifici. Segons fonts municipals, es van observar «deficiències molt greus des del terrat dels edificis veïns».

En aquell moment no es va poder accedir a l’edifici. Dos dies després, els agents van entrar a l’immoble i van constatar que el deteriorament de l’edifici ha empitjorat. Entre d’altres, els paviments nobles de la planta principal han desaparegut i els jardins es troben en un clar estat d’abandonament. Els anys 2022 i 2023, l’Ajuntament va instar la propietat de l’edifici a realitzar diverses actuacions com apuntalar de forma preventiva el sostre de les golfes afectat, així com de la volta del sostre de la cuina.

Cap d’aquestes mesures ha estat acatada per la Sareb. Per aquest motiu, i arran de l’esfondrament d’una part de la coberta de Cal Pobre, el conseller d’Habitatge i Patrimoni, Nacho García, va signar dilluns un decret que imposa a la propietat de la casa una multa coercitiva de 1.000 euros per l’incompliment de les ordres emeses durant els darrers dos anys. També se li ha tornat a demanar que les executi d’una vegada per totes.

A més a més, el consistori insta el titular de l’immoble a reparar les parts afectades de l’edifici per l’ensorrament parcial de la teulada, per tal d’aturar la degradació de l’edifici i la pèrdua de les parts significatives d’aquest edifici declarat Bé Cultural d’Interès Local (BCIL). D’aquesta manera, la propietat està obligada a netejar les runes, aplicar mesures de seguretat per a l’estabilització estructural amb estintolament preventiu i protegir la zona afectada per l’entrada d’aigua de pluja.

En cas que la Sareb no dugui a terme aquestes actuacions, l’Ajuntament de Tarragona «haurà de multar novament a la propietat per incompliment».

Tapiat des del 2022

Cal Pobre, un edifici històric del segle XVIII, va ser antigament Casa Bertran. Després d’estar ocupat durant anys, el 216, un col·lectiu anomenat Plataforma Creativa de Cal Pobre va acordar amb el propietari de l’immoble la possibilitat d’usar-lo per celebrar-hi activitats socials i culturals, a canvi de mantenir i tenir cura de la finca. S’hi organitzaven actes com concerts i espectacles infantils o fires d’artesania, entre d’altres. Dos anys després, quan la casa va passar a mans de la immobiliària Solvia, es va iniciar un procés per desnonar l’immoble i l’entitat va haver de marxar. El 2022, va tornar a ser ocupat i la justícia va optar per tapiar les portes i finestres de l’immoble.

