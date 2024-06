Junts presentarà una moció a Tarragona per impulsar l’oficialitat del català a la Unió Europea

La consellera Elvira Vidal defensarà al ple d'aquest divendres una moció per defensar l'anomalia que pateix la llengua catalana, sent la tretzena més parlada a la Unió Europea.

«Actualment, hi ha 11 llengües per sota del català que sí que tenen aquest estatus, i això no pot ser, ja que no només es parla a Catalunya, sinó a més llocs de la Unió Europea», afirma la consellera Vidal.

L’oficialitat del català ha de venir avalada no sol pel Tractat de la Unió Europea sinó per la resta de normativa com ara la directiva antidiscriminació.

«Fins que no es pugui parlar català a la Unió Europea no s’estaran respectant els valors del tractat. Aquesta manca de reconeixement comporta que s’arraconi el català en molts àmbits de la societat», afirma la consellera Vidal.

Des de Junts es demana compromís a l’Estat espanyol d’assolir la unanimitat en el Consell Europeu perquè el català esdevingui una llengua oficial a la Unió Europea i que arribi a la resta d’institucions més enllà de l’ús al Parlament Europeu.

