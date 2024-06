La campanya dels Bons Comerç de Tarragona resulta «tot un èxit»: genera un impacte de 636.000 euros

La tercera campanya Bons Comerç de l’Ajuntament de Tarragona ha tingut un impacte econòmic en el comerç i restauració local de 636.000 euros. Aquestes són les dades que la consellera de Comerç, Montse Adan, va compartir ahir durant el balanç d’aquesta darrera edició, que va arrencar el 31 de maig i finalitza avui. En total, s’han distribuït 30.000 bons disponibles durant la campanya que compta amb una dotació municipal de 150.000 euros.

A un dia de finalitzar la promoció, s’havien utilitzat un 97% d’aquests, la qual cosa equival a 29.076 bons, que 7.500 persones han emprat per realitzar un total d’11.585 compres en els 163 establiments participants, registrant un ritme de 29.000 euros al dia.

L’import mitjà de cada tiquet ha sigut de 52,57 euros, cosa que suposa un increment del 18% respecte a la campanya del 2023. L’efecte multiplicador de la campanya ha estat de 4,24 euros gastats per cada euro subvencionat. Enguany, com a novetat, el 70% de la despesa amb els Bons s’ha realitzat durant la primera setmana de campanya.

«Aquesta campanya ha sigut tot un èxit i les dades ens avalen. Aquest projecte ens ajuda a dinamitzar el comerç de proximitat, i estem molt orgullosos d’haver pogut col·laborar amb tots aquests establiments de la ciutat», va afirmar Adan. També va avançar que «tenim molt clar que una de les apostes de l’Ajuntament serà la de seguir promocionant els Bons Comerç entre els ciutadans en properes edicions».

Per la seva banda, Lluís Colet, vicepresident de la Cambra de Comerç, va assegurar que «aquesta subvenció ha afavorit una campanya de dinamització important pel comerç en un moment en què les vendes estan una mica estancades abans del període estival».

A més, va agrair als comerços adherits a la iniciativa que «amb la seva participació i la seva implicació han fet, veritablement, que aquesta campanya sigui un èxit».

També el comerciant que més Bons ha rebut, en Jordi Figueres de Minimum, va afirmar que «campanyes com aquesta són molt importants, perquè ajuden a mantenir les petites botigues vives». I Montse Bertran, de Carns Bertran, va afegir que «el pagament dels Bons ha estat molt àgil. Cal agrair la iniciativa. El comerç ha passat una mala època i això ajuda molt».

L’alimentació al capdavant

La tipologia de producte en què s’han gastat més Bons Comerç ha estat, de nou, l’alimentació, a la que se n’han destinat 9.196. En segon lloc, es posiciona la moda, que n’acumula 4.090, seguida del calçat, amb 3.550 bons. Finalment, en quarta posició se situen els productes de parafarmàcia, en els quals se n’han invertit 2.924.

La dinàmica de funcionament ha estat la mateixa que la passada edició. Cada persona podia descarregar 4 bons, de 5 euros cadascú, amb un total de 20 euros per ciutadà. Els Bons tenen una durada setmanal i no es permetia obtenir-ne de nous sense haver fet ús dels anteriors, per prioritzar la màxima difusió entre la població. Avui és el darrer dia per gastar els Bons que encara no s’hagin utilitzat.

