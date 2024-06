L’Ajuntament recorrerà la resolució del Tribunal contra l’adjudicació a GBI Paprec

Fa uns dies, el govern municipal de l’Ajuntament de Tarragona descartava presentar cap recurs contra la resolució del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic (TCCSP) que obligava a excloure l’empresa guanyadora —GBI Paprec— del concurs per a l’adjudicació del contracte de la brossa.

L’executiu socialista, però, ha canviat d’opinió. Ara, ha decidit recórrer la decisió de l’òrgan autonòmic. «No ho fem només per defensar l’actuació del nostre personal tècnic, que estem segur que ha estat impecable, sinó també per protegir la responsabilitat i els interessos de l’Ajuntament», defensava la portaveu del govern, Sandra Ramos.

Després que el ple aprovés atorgar del servei de neteja urbana i recollida de residus a GBI Paprec, la segona classificada del concurs —Urbaser— va interposar un recurs per anul·lar l’adjudicació davant el Tribunal de Contractes, que va estimar l’apel·lació en considerar que l’empresa guanyadora va incloure variants no permeses al plec de condicions. Els tècnics municipals, però, en el seu informe jurídic, consideraven que el Tribunal va incórrer en una «errada interpretativa» i que l’actuació de la mesa de contractació havia estat «del tot correcte». En el mateix document, avalaven la decisió del govern d’adjudicar el contracte a la segona classificada.

Optar per les dues vies

L’executiu socialista portarà al ple de divendres un punt per donar compliment a la resolució del Tribunal de Contractes, amb la corresponent exclusió de GBI Paprec, i demanar la documentació a Urbaser per «continuar amb el procés administratiu». Ramos aclaria que «encara no estem adjudicant».

En paral·lel, el consistori presentarà un recurs contra aquesta mateixa resolució del TCCSP que es vol acatar. «Inicialment, pensàvem que no era necessari o beneficiós, o que tindríem la possibilitat d’adherir-nos al recurs que pràcticament amb tota seguretat interposarà Paprec», deia la consellera, qui reconeixia que després d’un «anàlisi més profund», s’ha detectat que presentar recurs és «la millor opció» per protegir l’Ajuntament de cara als recursos que es puguin interposar en cas d’atorgar el servei a Urbaser com a segona classificada. En un principi, estava previst que l’adjudicació es dugués a terme al juliol. El govern confia que el Tribunal es pronunciï abans.

Una decisió que agrada

L’oposició ha celebrat aquesta decisió. Especialment ERC, que des del primer moment va reclamar recórrer contra la resolució del Tribunal. «Sempre hem defensat la feina dels tècnics, l’adjudicació es va fer molt bé i així ho deia l’informe jurídic de la casa», afirmava la seva portaveu, Maria Roig, qui es mostrava satisfeta perquè «es defensarà la feina feta per l’Ajuntament i es blindarà davant possibles conseqüències si s’adjudica a la segona classificada».

Maria Mercè Martorell (PP) deia que és «important no precipitar-se i prendre decisions de les que ens puguem penedir després, amb judicis interminables i responsabilitats».

«Parlem d’entre 5 i 8 anys d’escabrós procés de contractació fins que tots els tribunals resolguin i s’ha de protegir la institució per no tenir en el futur deutes que ens portin a situacions no volgudes», indicava Jordi Collado (ECP), qui demanava «esperar a tenir totes les cartes sobre la taula per decidir cap a on va el contracte de la brossa».

