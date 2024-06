L’Ajuntament de Tarragona aprofitarà les obres del clavegueram per pacificar trams de la Part Baixa i Illa Corsini

L’Empesa Municipal d’Aigües Mitxes de Tarragona (Ematsa) invertirà 16 milions d’euros per millorar el clavegueram de la ciutat. Està previst que les obres puguin començar abans que acabi el 2024 i que s’allarguin durant els pròxims anys. L’Ajuntament de Tarragona vol aprofitar aquesta intervenció per arranjar i pacificar diversos carrers tant de la Part Baixa, com de l’Illa Corsini. El consistori se centrarà principalment en aquells punts on les canonades es trobin en estat molt greu i sigui necessari fer rases per actuar-hi.

És a dir, hi haurà carrers on caldrà realitzar una excavació per poder arreglar les clavegueres afectades. En alguns casos, un cop acabades les obres, no només es reconstruirà la via, sinó que també es reformarà. És a dir, es pretén fer un dos per u. Fonts municipals assenyalen que «no hi ha un pla d’actuació com a tal», però que ja estan planificades diferents actuacions als barris marítims i a l’Illa Corsini. Així, s’aprofitaran les obres plantejades per Ematsa per donar compliment a algunes de les pacificacions previstes en el Pla Integral de la Part Baixa (PIPB).

En aquest document, s’inclou la reforma de la plaça dels Infants o la dels Carros, així com de l’eix Unió-Apodaca o el carrer del Mar. Justament aquests són punts on hi ha canonades en estat molt greu. També ho estan al carrer Misericòrdia o dels Rebolledo. Pel que fa a l’Eixample, hi ha una part del carrer Colom o de la Rambla Nova que es troba en les mateixes condicions.

El grup municipal d’En Comú Podem presentarà al ple de divendres una moció per demanar que el tram del carrer Smith, situat entre Castaños i Castellarnau, es converteixi en una zona de vianants. «És un lloc on s’ha de canviar pràcticament tot el clavegueram», assenyalava ahir el conseller Toni Carmona en roda de premsa. L’edil considera que és important aprofitar-ho per pacificar aquest espai i que pot solucionar els problemes de seguretat al barri del Port.

ECP proposa que es faci el mateix, entre d’altres, als carrers Sant Francesc, Reina Maria Cristina o Cronista Sesé. També volen que s’aposti per crear una «Illa Gran Canària» —seguint l’exemple del projecte Illa Corsini— al barri de la Granja. «Si no tenim un pla de pacificació viable i creïble no validarem l’augment de les taxes», advertia Jordi Collado referint-se a l’augment de tarifes que proposa Ematsa per finançar les obres que es realitzaran al clavegueram.

Altres parts afectades

Tarragona té 21,367 quilòmetres de clavegueram que es troben en estat greu i 10,077 en estat molt greu. Molts d’aquests se centren sobretot en la Part Baixa de la ciutat, però no és l’única zona afectada. La situació a la Part Alta és crítica i existeixen deficiències greus a Ponent, Sant Salvador o Llevant. Però no a tots els llocs faran falta rases, ja que la majoria dels trams es repararan amb un innovador sistema: una mànega que s’introdueix dins la canonada i se solidifica a partir d’aigua calenta, aire i un additiu.

