Tarragona rebrà 1,2 MEUR de l’IDAE per renovar l'enllumenat públic

El projecte d’enllumenat públic LUX TARRACO de l’Ajuntament de Tarragona ha estat seleccionat per part de l’IDAE (Instituto para la Diversificació y Ahorro de la Energia) per rebre el finançament corresponent a la primera convocatòria d’ajudes a projectes singulars per a la renovació d’instal·lacions d’enllumenats exteriors municipals.

La proposta, presentada des de la conselleria de Transició Energètica de l’Ajuntament de Tarragona, ha estat un dels 54 projectes seleccionats de tot l’Estat Espanyol.

L’ajuda consisteix en un finançament del 100% de la inversió amb un tipus d’interès al 0,0% a retornar en 10 anys i l'import sol·licitat i atorgat és de 1.207.842,02 €.

El conseller de Transició Ecològica de l’Ajuntament de Tarragona, Guillermo García de Castro, ha donat aquest matí detalls del projecte i ha celebrat que hagi estat escollit per rebre el finançament per part de l’IDAE. «És una gran notícia per a Tarragona. La ciutat millorarà amb escreix les seves característiques lumíniques a la vegada que millorarem l’eficiència energètica de les nostres instal·lacions».

Els principals objectius de LUX TARRACO són la millora de les instal·lacions d’enllumenat municipal de la ciutat, aconseguir una reducció del seu consum energètic mitjançant una actuació basada en el pas a LED, la millora de la seguretat dels ciutadans, la reducció de la contaminació lumínica del municipi i la reducció de les despeses associades als consums de l’enllumenat.

D’altra banda, el projecte contempla la implementació de diverses actuacions que permetin transformar l’actual sistema de gestió de l’enllumenat en un sistema de telegestió avançat amb funcionalitats específiques dirigides a facilitar la seva gestió.

El projecte LUX TARRACO inclou actuacions de renovació d’enllumenat a diferents zones de la ciutat. Entre aquestes es troben la substitució de llumeneres a Sant Pere i Sant Pau i la Muntanya de l’Oliva; el passeig Torroja i al passeig Rafel Casanovas i platja Arrabassada; el canvi d’enllumenat a la rotonda d’Europa i vials adjacents, així com al barri de Sant Salvador i a les rotondes i vials adjacents al cementiri. També està inclòs el projecte per al canvi dels projectors de les columnes de l’avinguda Vidal i Barraquer, de 30 metres d’alçada, i la renovació de l’enllumenat de la plaça Imperial Tàrraco.

En total, amb totes aquestes intervencions, es passarà de 1.406 unitats de llum a 1.242 i es reduirà 242,89 kW la potència instal·lada (la qual passarà de 349,97 kW a 107,08 kW aproximadament). També es reduirà el consum de la instal·lació 900.769 kWh, (passant de 1.181.819 kWh/any a 281.050 kWh/any); així com un estalvi econòmic de més de 201.148 € l’any, a banda d’un estalvi d’emissions de 315.285 kg de CO2 l’any.

Està previst que en 3 mesos es licitin els treballs i en 12 mesos s’adjudiqui la contractació dels projectes.

Altres projectes

A banda del projecte LUX TARRACO, l’Ajuntament de Tarragona es troba immers en l’execució d’altres projectes de millora de l’enllumenat públic a la ciutat. En el que portem d’any, ja s’han substituït els punts de llum de Ferran, el Polígon comercial de les Gavarres, el Polígon Entrevies i la llera del riu Francolí.

Ara mateix s’estan realitzant els treballs de substitució de 570 llumeneres ubicades a la Rambla Nova i altres carrers adjacent com el Monument a Roger de Llúria, la plaça del Monument als Herois de 1811, el Monument als Castellers , el carrer Méndez Núñez, i es continuarà per la Rambla President Lluís Companys, el Monument a Lluís Companys i la plaça de la Generalitat.

A més, actualment també s’està treballant en la renovació de l’enllumenat ornamental de la façana del Palau Municipal i en la licitació d’altres projectes com, per exemple, el del reforç de l’enllumenat de la plaça Alcalde Lloret o del Parc de la Ciutat, els quals es preveu que siguin executats durant aquest any 2024.

