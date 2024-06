Una revisió contemporània de la Festa de Sant Joan

La tradició és un element indestriable de la celebració de la festa de Sant Joan als Països Catalans. Aquesta efemèride, però, també s’ha anat modulant, transformant i eixamplant amb el pas dels anys i per efecte dels canvis que ha experimentat la mateixa societat catalana. En el llibre La Nit de Sant Joan. Festa, llegat i patrimoni, el reconegut folklorista Amadeu Carbó recull tota la tradició associada a aquesta festa i n’incorpora una mirada contemporània, actualitzant-la i aprofundint en noves pràctiques, com la Flama del Canigó.

«És el primer llibre publicat al segle XXI que aborda la Nit de Sant Joan des d’una mirada oberta, no local, i mirant d’oferir comuns denominadors que ens ajudin a interpretar-la», explica l’autor. Carbó apunta que «els llibres de cultura popular escrits des de la mirada del folklorista tendeixen a mirar cap a un passat idealitzat». En aquest cas, detalla, «tot i que el llibre té una estructura molt similar a la dels llibres que s’han publicat abans, no es parla tant del passat com del present: l’última dada que hi ha és del 2023».

Com a novetat, subratlla l’Amadeu, La Nit de Sant Joan aborda el fenomen de la patrimonialització de la festa: «Tot i que fa anys que n’estem sentint parlar, encara som a les beceroles». És per això que el seu treball incorpora una mirada a dos processos vinculats a Sant Joan amb característiques ben oposades: d’una banda, la patrimonialització de les falles a partir de la seva declaració com a Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat per part de la UNESCO i, de l’altra, la iniciativa de la plataforma Cremem Barcelona, que aquesta mateixa setmana ha aconseguit que l’Ajuntament de la Ciutat Comtal iniciï els tràmits per declarar les fogueres de Sant Joan Element Festiu Patrimonial d’Interès Nacional.

Un altre dels valors del llibre és que aborda el canvi de significat de la Festa de Sant Joan. «Ha passat de ser una festa veïnal, que se celebrava amb amics a les cases o els masos, a tenir un contingut polític, vinculat a la catalanitat, i que ha acabat eclosionant amb el fenomen de la Flama del Canigó», avança. Carbó hi presenta el que ell defineix com «un fil històric que relaciona tots els elements que han acabat en aquesta celebració». El folklorista avisa que el que ha publicat és «un relat de consens entre les persones que encara són vives», tot admetent que «això no vol dir que sigui el relat verídic, perquè amb la Flama del Canigó també hi ha un component molt emocional».

La Nit de Sant Joan ha estat publicat per Edicions Morera, editora del tradicional Calendari de l’Ermità i d’una col·lecció de llibres de cultura popular i tradicional.

A Tarragona, la presentació es farà aquest dijous a les 19 h a la llibreria La Capona. L’acte tindrà com a conductor el gestor cultural i Doctor en Estudis Humanístics Jordi Bertran, «una persona amb qui, des de fa molts anys comparteixo militància festiva i mirades sobre la festa (de vegades amb controvèrsia). Per a mi és un honor» afirma Carbó.

