El Seguici de Reus ja té el seu ‘Armand’

L’il·lustrador Armand amb els quatre botiguers que han fet l’aposta per la venda del llibre.Adrian Disch

Després de completar la seva exitosa trilogia La Tarragona Petita, l’il·lustrador Armand desembarca a Reus amb un primer volum de la col·lecció de contes de Festa Major per als més petits de la casa.

Es tracta del volum La Reus Petita. Bestiari, un llibre de 15x15 cm, imprès a color i amb les vores arrodonides, pensat per als més petits de la casa. El llibre conté deu imatges amb les bèsties del Seguici reusenc, il·lustrades amb la delicadesa i elegància pròpies de l’Armand. Les il·lustracions es presenten a pàgina, acompanyades d’altres elements d’aprenentatge, com jocs de colors, lletres i números. A la contra, l’autor proposa un joc de deu preguntes que els nens i nenes han de respondre revisant de nou el llibre.

«És un producte que fins ara no existia, i que té un punt pedagògic», explica l’autor. Avalat per l’èxit del model a Tarragona, l’Armand es va plantejar encetar la sèrie de Reus i fer-ho, a més, «trencant les regles del joc». Si a Tarragona va optar per publicar mitjançant una campanya de micromecenatge, a Reus ho ha fet establint aliances amb quatre establiments de referència de la ciutat. Concretament, es tracta d’El Barato i les llibreries Gaudí, Galatea i Abacus.

«Ells ja coneixien la sèrie de Tarragona i els vaig proposar fer la de Reus de tal manera que fossin els mateixos comerços els que fessin de mecenes del projecte, fent de promotors de la cultura local». És així com La Reus Petita és fruit de l’aposta d’aquests quatre establiments, que han fet una compra d’avançat del llibre, garantint-ne així la seva publicació. El llibre, doncs, ja està disponible en aquestes quatre botigues de Reus, i es ven a un preu de 17 euros.

Amb La Reus Petita, l’Armand acosta la festa reusenca a la canalla des d’una perspectiva en què l’estètica, l’art i la pedagogia estan treballats minuciosament. «M’han arribat vídeos de famílies que tenen els contes de La Tarragona Petita i és espectacular com els fan servir. Hi juguen d’una manera que ni tan sols a mi se m’havia acudit», admet orgullós.

Armand també és autor de la sèrie de llibres per pintar Colors de festa, «un producte molt senzill i econòmic perquè els nens comencin a jugar tot coneixent la festa».

Et pot interessar: