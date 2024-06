I si el coneixement fos més transformador que les lleis?

El passat divendres els Serveis Territorials de Cultura a Tarragona van acollir la presentació del projecte Women’s Legacy: Our Cultural Heritage for Equity, una iniciativa d’abast europeu que té com a missió la inclusió de les dones protagonistes de la història i de la cultura i el seu llegat en els continguts educatius. L’acte va ser organitzat per Veus de dona i l’Associació de Professionals i Estudiosos en Llengua i Literatura Catalanes (APELLC), entitats alineades amb el projecte, i va comptar amb la presència de Lourdes Malgrat, directora dels Serveis Territorials de Cultura, Joan Manel Audí, director dels Serveis Territorials del Departament d’Educació, i Antoni Pérez, director de l’Institut de Ciències de l’Educació.

Ana López-Navajas i Rosa Roig Celda, representants de Women’s Legacy, van començar la seva intervenció recordant que «la presència femenina en els llibres de text és del 7,6%», i afirmant que «la història ha estat sempre molt tergiversada a causa del biaix androcèntric, que ha fet que no s’hagi parat prou atenció al recorregut que han fet les dones». En aquest mateix sentit, van afirmar que «no es pot entendre el món ni la cultura sense les aportacions femenines».

Segons les responsables del projecte, «el sistema educatiu és transmissor de les desigualtats» i és per això que des de Women’s Legacy ofereixen «instruments d’intervenció didàctica».

Per fer-los realitat, durant un període de tres anys, més de cent persones han col·laborat en la producció de cinc productes intel·lectuals del projecte: un banc de recursos digital, obert i gratuït amb referents femenins, les seves obres i activitats, classificades per matèries i nivells, adaptades al contingut definit en la legislació i llistes per a ser usades a l’aula; tres catàlegs digitals i gratuïts amb obres d’autoria femenina sobre art, música i literatura, i una formació de professorat sobre les dones que falten en STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics).

Un dels trets característics el projecte és que és transferible a qualsevol sistema educatiu de qualsevol país del món, i de fet, la iniciativa compta amb socis participants de quatre països europeus (Espanya, Escòcia, Lituània i Itàlia).

Women’s Legacy va néixer ara fa tres anys amb el suport de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana. Es dona la circumstància que el passat mes de maig, la Generalitat valenciana, governada per PP i VOX, va retirar el seu suport al projecte.

Divendres passat, a Tarragona, responsables de Cultura, Ensenyament i de les entitats convocants van refermar el seu suport a la iniciativa. L’endemà es va fer una ruta literària amb Veus de Dona i Women’s Legacy.

Et pot interessar: