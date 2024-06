Els Bons Comerç TGN comporten un impacte econòmic de 636.000 euros

En la tercera edició de la campanya de dinamització dels Bons Comerç de l’Ajuntament de Tarragona, que s’ha dut a terme entre el 31 de maig al 21 de juny, s’han distribuït els 30.000 bons. La campanya ha comptat amb una dotació municipal de 150.000 euros.

A un dia de finalitzar la promoció, s’han gastat el 97% dels mateixos o, el que és el mateix, s’han gastat 29.076 bons i, per tant, la dotació quedarà pràcticament exhaurida. Enguany, com a novetat, el 70% de la despesa amb els bons s'ha realitzat durant la primera setmana de campanya, entre el 31 de maig i el 7 de juny.

L’impacte total general en el sector local gràcies als bons ha estat de 636.000 euros, registrant un ritme de 29.000 euros al dia en compres al comerç local. En total, s’han realitzat 11.585 compres amb bons. L'import mitjà de cada tiquet de compra ha sigut de 52,57 euros. Això suposa un increment del 18% respecte a la campanya del 2023.

Fins a 7.500 persones han gaudit dels bons. Tot i així, tenint en compte aquells compradors a qui els han caducat els Bons, el nombre total d'usuaris que ha interactuat a la campanya és de 8.100 persones.

La consellera de Comerç, Montse Adan, ha felicitat els 163 establiments adherits a la iniciativa per la seva complicitat i confiança en la campanya. «Ells són qui realment fan possible l’èxit de promocions com aquesta que millora els seus resultats any rere any». I ha avançat que «tenim molt clar que una de les apostes de l’Ajuntament serà la de seguir promocionant els Bons Comerç entre els ciutadans en properes edicions». A falta d’un dia perquè acabi la campanya actual, Adan ha assegurat que «ja podem dir que la tercera edició ha estat tot un èxit».

El vicepresident de la Cambra de Comerç, Lluís Colet, ha assegurat que «l’Ajuntament ha afavorit una campanya de dinamització del comerç en un moment en què les vendes estaven estancades». També el comerciant que més bons ha rebut, en Jordi Figueres de Minimum, creu que «campanyes com aquesta són molt importants perquè ajuden a que les petites botigues segueixin vives». I Montse Bertran, de Carns Bertran, ha afegit que «el pagament dels bons ha estat molt àgil. Cal agrair la iniciativa. El comerç ha passat una mala època i això ajuda molt».

L’alimentació lidera les compres

Per tipologia de producte en què s’han gastat els Bons Comerç, en primer lloc es troba l’alimentació (9.196 bons), en segon la moda (4.909), en tercer lloc el calçat (3.550) i, en quart, les compres de productes de parafarmàcia (2.924).

Sobre la dinàmica de funcionament dels bons, com en la passada edició, es podien descarregar 4 bons de 5 € cadascun amb un total de 20 € per ciutadà. Els Bons tenen una durada setmanal i no es permetia repetir l’obtenció si no s’havia fet ús dels anteriors, prioritzant així la màxima difusió entre la població. Demà divendres 21 de juny és el darrer dia per gastar els bons que encara no s’hagin utilitzat.

