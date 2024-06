Tarragona tindrà prop de 170 punts de venta de petards

Un total de 167 establiments, entre casetes i locals, estaran autoritzats per a vendre articles pirotècnics a Tarragona durant la campanya de les revetlles de 2024. Aquestes dades situen la demarcació en segon lloc pel que fa a establiments amb aquest permís, darrere de Barcelona (1.561), Girona (166) i Lleida (98). Així, en total, Catalunya comptarà amb 1.992 punts autoritzats per a la venda d’aquesta tipologia d’articles.

El procediment per a l’autorització de punts de venda exigeix l’emissió d’un informe per part de l’Àrea d’Indústria de la Delegació del Govern a Catalunya i la Intervenció d’Armes i Explosius de la Guàrdia Civil, així com la posterior autorització per part de la Unitat d’Autoritzacions Administratives.

A més, en el cas de les casetes, és necessari comunicar als ajuntaments el lloc exacte on s’instal·larà per si aquest, d’acord amb les seves ordenances cíviques i la seva normativa pròpia d’utilització de sòl públic, tingués alguna objecció sobre aquest tema.

Segons fixa el vigent Reglament d’Articles Pirotècnics i Cartutxeria, algunes de les principals exigències que han de tenir els locals autoritzats són doble porta del local, una d’elles d’emergència; necessitat d’un magatzem; i antiincendis i detectors sísmics.

Amb aquestes condicions, la capacitat màxima que es pot emmagatzemar és des de 150 a 300Kg. segons les característiques, situació i dimensions del local. Les casetes poden emmagatzemar fins a 50Kg. per a la venda, havent de traslladar el material a un dipòsit autoritzat durant la nit.

Els articles pirotècnics que es vendran durant aquest període de revetlles es classifiquen en tres categories: F1 (de molt baixa perillositat i nivell de soroll insignificant), F2 (de baixa perillositat i baix nivell sonor), i F3 (de perillositat mitjana, utilitzats a l’aire lliure en zones de gran superfície).

