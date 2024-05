Nova campanya de Bons Comerç a Tarragona

A partir d'aquest divendres ja es podran descarregar els Bons Comerç TGN des de la plataforma www.bons.tarragona.cat. Cada persona podrà descarregar-se els seus 4 bons per valor de 5 euros, és a dir, un total de 20 euros de descompte directe als 150 comerços adscrits a la campanya.

Per donar el tret de sortida de la campanya s'oferiran espectacles d’animació: el mateix divendres 31 de maig, a les 18 h a la Rambla Nova, l’espectacle amb un pop i una balena gegants itinerants La Mar de Bé; i el dissabte 1 de juny, dos espectacles: Betu el Pallasso a les 11 h a la Vall de l’Arrabassada (pl. Lletres Catalanes), i The McKENSY'S Clan Band, a les 11:30 h a Torreforta.

«La resposta del comerç local ha tornat a ser massiva i ara tenim la confiança que també ho serà la de la ciutadania, ja que els descomptes i la diversitat de comerços són molt atractius» ha remarcat la consellera de Comerç de l’Ajuntament de Tarragona, Montse Adan, qui ha posat en valor «el revulsiu per al comerç local» que significa la iniciativa.

La ciutadania que ho desitgi, podrà descarregar els bons a través l’esmentada pàgina web, però també al punt fix ubicat a la Rambla Nova, a l’altura de la Font del Centenari, en horari de 10 a 14 h i de 17 a 20 h, de dilluns a dissabtes des de demà fins a l’11 de juny.

La campanya està oberta tant als tarragonins com a ciutadans d’altres poblacions, ja que es tracta d’un sistema de subvencions al comerç local. En total hi haurà disponibles 30.000 bons de 5 euros, és a dir: 7.500 usuaris se’n podran beneficiar.

Cada usuari té 7 dies per gastar els seus bons. Passat aquest temps, el bo o bons que no hagi gastat tornaran a incorporar-se a la borsa general. En el cas que en el moment de fer la descàrrega estiguin exhaurits, l’usuari haurà d’esperar que caduqui algun dels bons. Les persones que hagin perdut els bons perquè els han caducat, no se’ls podran tornar a descarregar.

En total, 150 comerços ja s’han adherit a la campanya. Els tipus d’establiments que participen són principalment de comerç especialitzat, com establiments de moda, sabateries, complements o joieria. També es poden trobar establiments de serveis com perruqueries o productes de parafarmàcia. Hi ha establiments de diferents zones de la ciutat, principalment el centre, però també enguany s’hi ha adherit establiments de la Vall de l’Arrabassada i de Torreforta.

Els Bons Comerç TGN són una iniciativa d’estímul als establiments comercials amb una subvenció de total de 150.000 euros que aporta l’Ajuntament de Tarragona en bons descompte. La Cambra de Tarragona, la Via T i l’Associació d’Empresaris d’Hosteleria de Tarragona col·laboren activament en la campanya.

