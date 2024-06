Viñuales aprovarà l’adjudicació de la neteja de Tarragona a Urbaser amb el suport de Junts i els no adscrits

L’alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ja té els vots necessaris per tirar endavant l’aprovació de l’adjudicació del contracte de la brossa a Urbaser. El grup municipal de Junts per Catalunya i els consellers no adscrits donaran llum verda a la proposta que portarà el govern al ple del pròxim juliol. Així doncs, la decisió de l’executiu socialista tirarà endavant amb els vots a favor d’almenys 14 dels 27 edils.

Els nou del PSC, els tres de la formació juntaire i els dels dos exconsellers de Vox —Javier Gómez i Jaime Duque—. Sembla complicat, però s’hi podria sumar el Partit Popular, que encara no s’ha volgut pronunciar. En canvi, Esquerra Republicana, En Comú Podem i Vox ja han deixat clara la seva oposició a la forma de procedir del govern.

Ahir al migdia, Viñuales va convocar una Junta de Portaveus que va comptar amb la presència de tots els grups de l’oposició. Durant la reunió, el Secretari General de l’Ajuntament de Tarragona, Joan Anton Font, va desgranar la resolució del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic que estima el recurs d’Urbaser per a l’anul·lació de l’adjudicació del contracte de la brossa a GBI Paprec i la seva exclusió del concurs. El govern municipal ha apostat per continuar amb la licitació i proposarà atorgar el servei de neteja a la segona classificada. Un informe jurídic elaborat pels tècnics municipals avala la decisió de l’executiu.

Llum verda

Junts veu amb bons ulls la idea d’adjudicar el contracte a Urbaser. El seu portaveu, Jordi Sendra, remarca que la resolució del Tribunal de Contractes «no ataca el procediment, sinó l’adjudicació». «No demana tornar a la casella de sortida», assegura l’edil. Per aquest motiu, donaran suport a la proposta del govern de Viñuales. També ho faran els consellers no adscrits. «Després de valorar danys i perjudicis, com a juristes creiem que és la millor opció», apunta Javier Gómez, qui reconeix que «la via jurisdiccional sempre està oberta».

«Sempre hi ha el risc que s’interposin recursos, però el percentatge de guanyar tot el que vindrà a partir d’ara és elevat», assegura l’edil, qui afirma que «no hi ha cap causa per anul·lar el procediment de contractació i, de fet, s’incorreria en una irregularitat». En aquest sentit, Gómez explica que les empreses podrien recórrer en via contenciós administrativa i podria suposar «danys terribles».

Critiquen les «presses»

El Partit Popular encara no ha volgut desvelar quin serà el seu posicionament respecte a l’adjudicació a Urbaser. Això sí, la portaveu, Maria Mercè Martorell, denuncia «la incapacitat del govern i les seves presses per licitar el contracte més car de l’Ajuntament». Hi coincideix Maria Roig (ERC), qui critica la «precipitació» de Viñuales. «Li hem demanat que l’Ajuntament defensi davant el TCC la feina feta per la mesa de contractació perquè, en cas contrari, està admetent haver fet malament l’adjudicació», apunta. L’edil assegura que «la resolució del Tribunal no ens obliga a fer res immediatament, hi ha temps per valorar bé altres opcions».

La portaveu de Vox, Judit Gómez, s’ha mostrat taxativa: «No donarem suport a la precipitada adjudicació del contracte de la brossa». «Considerem que procedir sense un informe extern és un acte d’irresponsabilitat», etziba. Jordi Collado (ECP) també critica la «impaciència» del govern. «Estan actuant de forma impulsiva i ens preocupa per tot el que pot comportar continuar amb el procés d’aquesta manera», assenyala el conseller, qui creu que la ciutat pot patir un fort cop «d’aquí a uns anys». «Sembla que el govern té els suports suficients amb Junts i els trànsfugues de Vox», lamenta, d’una altra banda, Collado.

Prement l’accelerador

Viñuales està prement l’accelerador per poder adjudicar el contracte de la neteja a la segona classificada. En el ple del pròxim divendres 21 de juny, s’aprovarà donar compliment a la resolució del Tribunal Català de Contractes. Tanmateix, es portarà el requeriment de la mesa de contractació a Urbaser de la documentació requerida per seguir el procediment. Així doncs, l’objectiu del govern és que s’adjudiqui el contracte a la nova empresa de forma definitiva en el ple de juliol. L’alcalde ja compta amb el suport de Junts i dels no adscrits perquè sigui possible.

Una entesa que podria assentar un precedent a l’Ajuntament de Tarragona L’entesa entre el govern municipal i els consellers no adscrits pel contracte de la brossa pot assentar un precedent. Els socialistes suen cada vegada que han de trobar els suports suficients per tirar endavant grans temes de ciutat com poden ser els pressupostos, les ordenances fiscals o, en el futur, el POUM. La decisió del govern d’adjudicar el servei de la neteja a la segona classificada ha generat gran reticència entre la majoria dels grups de l’oposició. Només Junts i els exconsellers de Vox avalen la proposta. Aquest és un escenari que es podria repetir més vegades en el que resta de mandat. La marxa de Javier Gómez i Jaime Duque de la formació ultradretana ha ampliat el marge de maniobra de l’executiu socialista. De fet, poden ser figures clau per desencallar algunes qüestions importants, com el del contracte de la neteja. Partits de l’oposició han manifestat la seva preocupació perquè això es pugui traduir en una ampliació de govern, que ha estat tema recurrent durant les darreres setmanes als passadissos de l’Ajuntament Tarragona.

