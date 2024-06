Tarragona reassigna mig milió d’euros del contracte de la brossa que no s’han executat

El govern municipal de l’Ajuntament de Tarragona portarà al ple de la setmana vinent un nou modificatiu de crèdit. Aquesta operació servirà per reassignar a altres partides gairebé mig milió d’euros, els quals estaven pressupostats per al servei de neteja i que no s’han executat perquè el nou contracte de la brossa encara no ha entrat en vigor. Concretament, són 485.100 euros, els quals es destinaran a diferents partides.

Gran part dels diners serviran per pagar diversos contractes i sistemes d’informació (120.000 euros) i per finançar la campanya de Nadal (105.000 euros). Igualment, es farà una aportació de 35.000 euros l’Empresa Municipal de Mitjans de Comunicació de Tarragona i s’assignaran 69.000 euros al pagament del contracte de la grua municipal. També es preveuen despeses per al patrimoni històric (25.000 euros) i per al Magatzem Reial (20.600).

El mig milió d’euros del servei de neteja que ha quedat pendent d’executar correspon als primers cinc mesos d’enguany. Segons fonts de l’equip de govern, aquesta situació és deu al fet que «encara no s’ha adjudicat el nou contracte». Així, assenyalen que no es poden utilitzar per ampliar l’actual servei de neteja perquè «no es pot modificar».

També ho comenta la portaveu d’ERC, Maria Roig, qui està d’acord «en traspassar els diners a altres partides on puguin ser més útils ara mateix» i a «accions més immediates que sí que es poden realitzar». Això sí, lamenta que «això vol dir que el nou contracte no està en vigor» i demana que «es resolgui el més aviat possible». «Cal celeritat perquè Tarragona està bruta», reclama.

Jordi Collado (ECP) veu «molt difícil explicar a la gent que, en la situació de brutícia en la que es troba la ciutat, no siguem capaços d’utilitzar aquests diners per netejar». L’edil demana que davant el perill d’una «adjudicació tardana», es busqui «una fórmula per utilitzar aquests recursos». Tot i això, celebra que el modificatiu inclogui una aportació a Ucraïna i Palestina, així com un conveni de col·laboració amb Open Arms.

