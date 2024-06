Retornar la veu a a passes silenciades

A vegades les passes queden silenciades i el camí, feixuc, s’oblida. Les Invisibles posa nom a la distància, a les petjades i al pes de les maletes que ens acompanyen quan el paisatge canvia i la mirada s’enyora. L’obra, de dramatúrgia col·lectiva, ja que ha estat creada conjuntament entre les diferents intèrprets del taller de teatre comunitari de Tarragona i la directora, explica la història de l’Elisa Cardona, l’única dona que va morir afusellada víctima del franquisme a Tarragona.

«Dins el grup creiem que la memòria històrica és molt important, ja que al capdavall ens fa ser molt vulnerables i empàtics amb el que passa avui en dia en altres pobles que encara lluiten. Nosaltres també hem sigut un d’ells, i en certa manera encara ho som», afirma la directora de l’obra, Farners Rubio. «Les participants del taller em van proposar escriure una obra, i quan vaig preguntar sobre què volien parlar, van sortir molts temes de crítica social. Finalment, vam veure que la història d’Elisa Cardona recopilava, d’alguna manera, tot el que havíem estat comentant abans», explica Rubio.

El procés de creació va arrencar al novembre i va finalitzar al maig. Durant aquest, explica, «vam anar recopilant informació de la seva vida i el context històric de l’època, però també vam indagar en situacions actuals de territoris com Palestina o el Sàhara, on encara viuen una realitat devastadora». D’aquesta manera l’obra explora temes com l’exili, l’esperança d’arribar a un nou lloc, i el que implica haver de deixar una vida enrere. «Vaig proposar diversos exercicis perquè expressessin el que pensaven, el que havien viscut. A qui escriurien una carta si marxessin a l’exili? Què s’endurien? Ha sigut un procés bastant personal, de desnuar una mica l’ànima i el cor i ensenyar-lo a les companyes, explorant la creativitat i pensaments de cadascuna», explica la directora.

Les Invisibles s’estrenarà aquest dijous a l’Antic Ajuntament. La funció tindrà lloc a les 19 hores i s’hi podrà assistir de manera gratuïta. «Estem amb una mica de nervis, però tenim moltes ganes. Estic molt contenta, el grup respon de manera espectacular», afirma Farners. «És molt interessant veure com un grup de persones que gairebé no es coneixen arriben a confiar els uns dels altres per fer una obra que tracta d’un sentiment i una situacio tan difícil per la que totes podem passar. Et toca la fibra», conclou.

