Finalitza l'exposició 'Zoocosis', que ha permès reobrir temporalment la seu del Banc d'Espanya

La zoocosis és el nom que rep la síndrome que desenvolupen els animals a conseqüència de trobar-se en captiveri. Aquesta falta de llibertat provoca conductes tals com donar voltes al mateix lloc o llepar els barrots de la gàbia, tot fruit de l’estrès, l’ansietat i la depressió que produeix en aquests animals no veure més enllà del seu cubicul.

Aquesta síndrome dona nom a l’exposició fotogràfica de l’artista Estela de Castro, i part del programa d’exhibició del Centre d’Arts Contemporànies de Tarragona, Mèdol. La mostra es va poder visitar fins aquest diumenge a l’antiga seu del Banc d’Espanya.

L’entrada d’aquest equipament, que va reobrir les portes després de 20 anys, es va omplir de fotografies en blanc i negre d’animals en captiveri, tots ells amb una posició i expressió diferents, al·ludint les diverses maneres en què aquella prohibició de llibertat els estava afectant: animals esgotats, mirant a la llunyania o per sobre del mur que els separa del públic, intentant esbrinar què hi ha més enllà.

Al costat de les fotografies, s’obria un passadís amb dues sales a banda i banda, cadascuna amb una projecció diferent. En la primera, es podia veure com un linx concentrava tots els seus esforços per aixecar-se, tot i està ferit, mentre un pare i la seva filla l’observaven; per ells és només una visita al zoo, un record familiar més.

En una altra habitació, es van projectar vídeos d’animals en captiveri, d’entre els que destacava el d’un os: aquest es mou de manera desorientada, intentant trobar una sortida, sense èxit. Acaba rendint-se i cau a terra.

Una de les dues sales amb projeccionsAdrian Disch

Un espai nostàlgic

Mentre els visitants es passejaven per la mostra fotogràfica, de tant en tant donaven un cop d’ull a què es trobava darrere dels quadres, penjats a les antigues taquilles de la seu del Banc d’Espanya. Telèfons, televisors, i diferents equips d’aquella època recorden que, en algun moment l’equipament va ser un dels més prestigiosos de la ciutat.

Alguns dels visitants reconeixen que han visitat l’exposició per a poder tornar a posar un peu a la seu. «Recordo quan venia a fer canvis de diners. L’edifici en si té molta categoria, i sempre ho he valorat», expressa un d’ells.

