El Centre de Lectura de Reus inicia la catalogació i digitalització dels documents d'entre el 1900 i el 1936

El Centre de Lectura de Reus ha començat la segona fase del projecte d'inventari, catalogació, digitalització i difusió del seu fons arxivístic. Mentre que la primera part se centrava en els documents compresos entre el 1859 i el 1900, aquesta segona etapa engloba aquells entre el 1900 i el 1936.

Segons la cap de la biblioteca, Montserrat de Anciola, aquesta segona fase és «especialment interessant», perquè «abasta el període durant el qual el Centre de Lectura es va establir a la seu social actual», ubicada al carrer Major, i per tant es podrien trobar diversos documents relacionats amb el seu trasllat i les obres que s'hi van realitzar. Actualment, ja es poden consultar 2.755 documents en línia.

De moment, en aquesta segona fase, ja s'han trobat alguns documents «interessants» com el pressupost de 4.273 pessetes per a les obres del sostre de l'entitat, redactat el 1918 pel mestre d'obres Miquel Bech; i una donació de 250 pessetes el 2016 per part d'El Círcol al Centre de Lectura per a les obres de l'edifici de l'ateneu.

Durant la primera fase, es van catalogar i digitalitzar 1.757 documents d'entre el 1859 i el 1900. Segons han afirmat des de l'entitat, aquest treball va suscitar un gran interès en els usuaris, ja que durant l'any 2023 es va rebre 40.886 consultes.

Durant aquest període, es van localitzar documents «de gran valor per a l'entitat i pel patrimoni literari català» com són: obres originals manuscrites de la secció dramàtica del Centro de Lectura, representades a finals del segle XIX al Teatre Principal, conegut com el Teatre de les Comèdies, i a principis del segle XX al Teatre del Centre de Lectura, així com una obra teatral inèdita de Ramon Folch i Camarasa.

El projecte compta amb el suport econòmic de la Fundació Privada Reddis.

