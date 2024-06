La GUT aparca les protestes contra l’Ajuntament i tornarà a fer hores extra

Els agents de la Guàrdia Urbana de Tarragona tornaran a fer hores extra i a cobrir els grans esdeveniments que se celebrin a la ciutat. La plantilla ha decidit aparcar les seves protestes contra l’Ajuntament per l’incompliment d’alguns punts de l’acord laboral signat l’any 2017. Almenys, durant les pròximes setmanes. Així ho ha comunicat els tres sindicats del cos policial —CSIF, Asemit i SPL-CME—.

«Es va decidir en assemblea i per majoria absoluta que la plantilla de la Guàrdia Urbana assumiria fer tots els serveis extraordinaris necessaris per garantir la seguretat de la ciutat dels pròxims esdeveniments com a mostra de gest per tornar a les negociacions», exposen en un comunicat emès ahir al matí. Així, els agents cobriran el servei ordinari —minvat de personal per l’arribada del període de vacances—, el partit del Nàstic al Nou Estadi aquest dissabte, la revetlla de Sant Joan i el Concurs de Focs, entre altres.

Les negociacions continuen

El passat mes d’abril, Guàrdia Urbana va comunicar que deixaven de fer hores extra per reclamar al consistori que respectés el conveni laboral, sobretot pel que fa a l’equiparació dels preus de les hores extra al que tenen estipulat els Mossos d’Esquadra. Una cinquantena d’agents van irrompre al ple municipal demanant també una ampliació de la plantilla.

Tot i que el cos policial ha posat fi a les seves protestes, la lluita dels sindicats per aconseguir una millora de les condicions laborals continua. «Estem convençuts que ha quedat palesa les mancances existents, especialment la de personal, i que des de l’Ajuntament estudiaran i prendran mesures adients per solucionar-ho», assenyalen en el seu escrit. D’altra banda, expliquen que els agents han pres aquesta decisió sent conscient que «s’apropen dates on creix la necessitat de disposar de personal per a serveis extraordinaris, sent essencial per a la seguretat de la ciutat i per al personal del propi cos».

L’alcalde i responsable de l’àrea de Seguretat, Rubén Viñuales, va agrair ahir a la plantilla de la Guàrdia Urbana que torni a fer hores extra. «Confiem molt en la nostra policia i, ara, es donen les condicions òptimes per tal de poder tenir una negociació serena per valorar aquestes millores que reclamen», apuntava el batlle.

