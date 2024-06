El «malson» d’uns veïns del barri de Campclar per un pis ocupat: «tenim por de sortir de casa»

Imatge de desperfectes causats per l'ocupant durant els últims dos anysCedida

Destrosses a l’immoble, amenaces als veïns, i una sensació continua d’inseguretat. Ja fa dos anys que els veïns d’un bloc de la Rambla Ponent a Campclar viuen un malson. Aquest va començar durant l’abril de 2022, concretament Divendres Sant.

Una família que havia viscut tota la vida en un dels pisos de l’edifici havia estat recentment desnonada per impagament i, per tant, l’habitatge es trobava desert, fins que va arribar un nou inquilí que porta des de llavors ocupant-la de forma il·legal.

«L’entrada de l’ocupant va ser ben calculada, amb quatre dies de festa per davant», explica una de les veïnes afectades. «Un veí el va veure entrar i va trucar al 112. Van venir els Mossos d’Esquadra, però no van poder fer res més que una identificació», explica.

Des de llavors, afirma, les 39 famílies que resideixen en l’edifici viuen en un «autèntic calvari». «Vivim en una situació de por constant. Aquest ocupant ha atret a consumidors de substàncies i ha convertit la nostra escala en un lloc transitat per toxicòmans que han deixat tots els rastres del consum, han defecat, han dormit, han sostret les bombetes i làmpades, han destrossat les bústies... Casa nostra hauria de ser un espai de tranquil·litat, refugi i intimitat, però durant els últims 26 mesos se’ns ha negat aquest dret», denuncia.

A més, la situació s’ha agreujat durant els darrers dies, ja que, segons afirma, l’ocupant, que ja comptava amb antecedents penals quan va arribar a l’edifici, es troba actualment a presó, i com a conseqüència, diverses persones relacionades amb aquest estarien intentant accedir al pis, terroritzant als veïns amb amenaces.

«Ja fa deu dies que vivim amb por d’entrar i sortir de casa. L’altre dia em va trucar la meva filla espantada perquè se’ls va trobar al portal a les 8 del matí, i mai s’havia trobat sola davant aquesta situació», explica.

Amb les mans lligades

Ja fa dos anys que els veïns intenten trobar una solució a aquest incessant conflicte, però tot i la seva insistència no aconsegueixen rebre cap resposta clara. «Les forces i cossos de seguretat ens han acompanyat i donat suport durant aquest temps, però no poden actuar de forma directa per posar fi al nostre malson», lamenta.

I és que legalment la policia només pot actuar i desallotjar a un ocupant il·legal en cas que aquest hagi utilitzat la violència o intimidació contra els propietaris, o es detecti un delicte en curs o recent. Per tant, els cossos de seguretat únicament podrien desallotjar aquesta persona mitjançant una ordre judicial.

Fins al 2023, únicament el propietari de l’habitatge, en aquest cas l’entitat financera CAJAMAR, podia presentar aquesta sol·licitud, el que deixava al veïnat afectat amb les mans lligades. Això va canviar quan el febrer d’aquell mateix any, el Parlament de Catalunya va aprovar la reforma de la Llei al Dret de l’Habitatge i del Llibre Cinquè del Codi Civil de Catalunya.

A partir de llavors, davant la passivitat dels grans tenedors, els ajuntaments catalans tenen la possibilitat de desocupar immobles conflictius o que alterin la convivència amb els veïns, convertint-los en habitatges socials.

No obstant això, l’esperança que acompanyava aquesta nova possibilitat va ser efímera, ja que segons informa la Guàrdia Urbana de Tarragona, l’Ajuntament no va poder actuar perquè va ser l’entitat propietària qui finalment va iniciar el procés legal per sol·licitar una ordre de desallotjament.

Aquest, asseguren, s’efectuarà, però desconeixen quan. «Aquesta entitat en cap moment ha contactat amb nosaltres tot i les nostres reiterades peticions. No ens ha donat cap informació ni ens ha intentat tranquil·litzar. Sembla que s’han oblidat de nosaltres», etziba la veïna.

Des de llavors la comunitat ha intentat prendre altres mesures, com contactar amb les empreses de subministraments perquè deixessin de proporcionar els seus serveis al pis ocupat, però aquestes, afirmen els veïns, «no van voler actuar amb contundència, pràcticament ens van insinuar que érem el veïnat els responsables de protegir les instal·lacions. Estem sols davant aquesta situació».

Els veïns prenen mesures de seguretat Arran la inseguretat creixent d’aquests darrers dies, alguns veïns han optat per portar els seus fills menors a casa de familiars, on passaran uns dies, «almenys fins que la situació s’alleugi». Mentrestant, els que romanen a la finca intenten mitigar la seva ansietat fent guàrdies nocturnes. Durant els últims mesos, molts s’han sentit obligats a instal·lar alarmes i enreixar els seus balcons i finestres.

