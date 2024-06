Denunciada per ruixar amb gas pebre un conductor d'edat avançada a Icomar

Una dona de 41 anys ha estat denunciada per la Guàrdia Urbana de Tarragona per lesions lleus. Els fets van passar dimecres passat, quan una conductora va ruixar amb gas pebre un conductor d'edat avançada al barri d'Icomar.

La conductora es va molestar ja que va haver d'esquivar un vehicle per evitar un accident a la rotonda de la plaça Europa, que enllaça amb la carretera T-11. Davant aquest fet, la dona va perseguir a l'altre conductor fins que es va aturar al barri tarragoní.

Allí, la dona va baixar del vehicle i es va apropar a la finestra on hi havia l'altre conductor implicat per ruixar-lo amb gas pebre. Després, la dona va marxar del lloc dels fets. L'home de noranta anys va haver de ser traslladat a l'Hospital Joan XXIII.

Un testimoni dels fets va anotar la matrícula de la conductora i va informar a la Guàrdia Urbana que es va personar al lloc dels fets. Els agents van contactar amb l'autora la qual va ser denunciada divendres per un delicte de lesions lleus.

