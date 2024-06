ERC fa balanç del primer any de mandat del govern de Viñuales: «No té ni rumb ni ambició»

El Grup Municipal d’ERC a Tarragona considera que el govern socialista de Ruben Viñuales «manca de rumb i d’ambició», i es mostra preocupat per les accions d’un alcalde que «vetlla més pels interessos del partit que per les necessitats dels ciutadans». Així ho expressaven ahir els seus portaveus durant el balanç del primer any de mandat del govern socialista.

«El balanç que fem després d’un any és que tenim un alcalde molt allunyat de la gent», va afirmar Xavi Puig, portaveu adjunt d’ERC. I és que els republicans consideren «decebedor» el model dels regidors de barri, ja que, asseguren, el fet que cada barri tingui únicament un interlocutor «no porta una bona sintonia i comunicació entre la ciutadania i l’alcalde».

«La pujada de la criminalitat és un fet que ens preocupa moltíssim», va afirmar Maria Roig, portaveu d’ERC, fent referència als recents incidents que ha viscut la ciutat durant les últimes setmanes. Per fer front a aquest increment, els republicans reclamen a l’alcalde «que es posi les piles i arregli els problemes que tingui amb la Guàrdia Urbana» perquè aquesta intensifiqui el seu patrullatge.

Roig va aprofitar l’ocasió per recordar que «la primera decisió política de l’alcalde Viñuales va ser signar un decret d’Alcaldia amb què ordenava la retirada de l’Ajuntament de Tarragona com a part personada i perjudicada en el cas INIPRO», prioritzant «els interessos del seu nou partit, el PSC, als interessos de la ciutadania». Per altra banda, també va lamentar la «imposició» de la llengua castellana en diverses activitats públiques organitzades per l’Ajuntament, i va exigir a aquest que «vetlli per la llengua catalana».

Tot seguit, Puig va dedicar unes paraules al Pam a pam, un projecte que va definir com a un clar exemple «d’una arrencada de cavall i parada de burro». «El que havia de ser el paradigma de la coordinació de l’Ajuntament de Tarragona, treballant conjuntament cada setmana en un barri diferent i deixant-lo completament renovat, ha acabat sent una política recaptatòria de multes», va etzibar.

Projectes aturats

Els portaveus republicans van voler posar en relleu diversos projectes que durant aquest any han quedat aturats. «Un de molt evident és l’estudi de la qualitat de l’aire. És molt greu haver d’admetre que tenim un alcalde al qui l’hi és igual l’aire que respirem», va denunciar Puig. També van reivindicar l’obertura del Fortí de Sant Jordi i la biblioteca de Sant Pere i Sant Pau. A més, afirmen que l’alcalde hauria de «plantar cara» davant el govern espanyol en contra del «retall» del carril bici de Llevant. Els republicans també van expressar el seu descontentament amb l’increment d’impostos i taxes, així com amb les noves zones d’aparcament regulat, que Puig va descriure com un «despropòsit».

El pacte de la brossa

També es van mostrar especialment crítics amb l’adjudicació del contracte de la brossa, ja que discrepen amb la resolució del Tribunal de Contractes i la decisió del govern municipal d’atorgar el servei de neteja a la segona empresa classificada. També van afirmar estar preocupats pel «viratge del govern socialista cap a la dreta», fent referència al pacte de govern amb Junts i els dos exregidors de Vox, al que anomenen «pacte de la brossa».

«L’actual govern no té ni rumb ni ambició. Per inèrcia estan tirant endavant projectes que s’havien aconseguit en el govern anterior, però ens preguntem què passarà al 2025 quan tot això ja s’hagi acabat d’executar. Volem saber quins són els seus projectes futurs», va concloure Puig.

Et pot interessar: