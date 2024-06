Viñuales anuncia un acord perquè els agents de la Guàrdia Urbana tornin a fer hores extres

L'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha fet balanç aquest dilluns dels primers 365 dies al capdavant del govern municipal i ha presumit de la tasca duta a terme, especialment de les actuacions als barris de Ponent. En un discurs d'aproximadament una hora, Viñuales ha parlat de les inversions en patrimoni, esports, cultura o del nou POUM.

Amb tot, la principal novetat ha estat l'anunci de l'acord amb els sindicats de la Guàrdia Urbana pel qual els agents tornaran a fer hores extres, especialment per donar servei en els dispositius especials i multitudinaris. De tota manera el conflicte no està solucionat, sinó que es tracta «d'un gest de serenor» per continuar amb les negociacions.

Des de l'Anella Mediterrània, Viñuales ha estat acompanyat pels altres vuit membres del PSC que formen l'equip de govern. «D'aquí quatre anys, Tarragona estarà molt millor», ha pronosticat. El màxim responsable municipal ha desgranat l'acció de govern fins al moment àrea per àrea.

Pel què fa a la gestió als barris, ha celebrat la recuperació de la figura del regidor de barri, les accions de neteja i millora de la via pública mitjançant el Pam a Pam o la construcció de 192 pisos de lloguer social a Campclar. «La gent ha de viure on vol i no triar la zona en funció de la capacitat econòmica familiar. Trenquem estigmes i fem que tothom tingui les mateixes oportunitats», ha assenyalat.

En urbanisme, ha parlat del nou POUM, del qual n'ha destacat el paper que tindrà l'Horta Gran, «que es converteix en la gran ròtula urbana i territorial de cohesió de la ciutat». També ha remarcat «la nova centralitat del riu Francolí» gràcies al projecte de reconversió de la Tabacalera, que acollirà estudis universitaris privats i el govern vol que també hi vagi la nova biblioteca provincial i el conservatori de música de la Diputació de Tarragona, entre altres.

En relació a la renovació del patrimoni, Viñuales ha citat els treballs a la torre del Pretori, el Palau Municipal, el circ romà o l'amfiteatre, així com el nou projecte perquè Ca l'Agapito aculli la seu del Museu d'Història de Tarragona o el Parc del Fòrum que es vol impulsar. En aquest sentit ha destacat la «coordinació amb altres administracions» per dur a terme inversions en conservació però també intervencions com la que l'Estat finançarà a la Necròpolis Paleocristiana. De tota manera, ha reclamat a la Generalitat «més recursos» per al conservació patrimonial i ha reivindicat que Tarragona és l'única ciutat catalana declarada Patrimoni Mundial.

Economia

Per dur a terme moltes de les inversions, Viñuales ha posat de manifest la importància que tindran els fons Next Generation per transformar la ciutat els propers anys. Així, a la ciutat s'hi invertiran 31,2 MEUR, dels quals 20,1 estaran finançats. «Tenim el compromís d'executar el 100% dels fons», ha proclamat. Per la part que el consistori haurà de finançar, Viñuales s'ha mostrat tranquil, ja que ha assegurat que hi ha «una millora financera» de les arques municipals. «L'Ajuntament aconseguirà situar el deute en mínims històrics, la qual cosa ens permetrà sortir de la tutela de la Generalitat», ha afirmat. A més, ha remarcat que enguany s'està executant un pla d'inversions de 21 milions d'euros, el més alt de la història de la ciutat, i que la ràtio legal de deute viu ha baixat fins al 72,20%.

En matèria cultural ha posat en valor la recuperació de la Fira d'Abril o la celebració del Pride aquest passat cap de setmana, així com l'aposta pel Mèdol Centre d'Arts Contemporànies per fer exhibicions en espais tancats de la ciutat. També ha incidit en la millora de diferents equipaments esportius com el camp de rugby, la reforma dels camps de futbol que s'abordarà properament o l'increment de campionats esportius que acull la ciutat. Tot plegat ha comportat, de retruc, un augment en l'arribada de turistes que ha fet que el 2023 Tarragona hagi batut el rècord d'arribades de turistes -510.000- i de pernoctacions -1.744.000-.

Elements obviats

Tot i el detall en el repàs, Viñuales ha obviat alguns dels aspectes més espinosos del primer any de legislatura. Així, no ha anomenat la problemàtica en l'adjudicació del contracte de les escombraries, un dels temes de més gruix dels pròxims anys i que està en una fase jurídicament convulsa. De fet, aquest divendres la qüestió s'ha de tractar al ple municipal i tot apunta que el PSC rebrà el suport de Junts i de dos exregidors de Vox per aprovar l'adjudicació. De l'hipotètic acord amb Junts tampoc n'ha parlat i, a preguntes dels periodistes, ha refredat la possibilitat d'una possible ampliació del govern.

Tampoc ha fet esment a projectes clau per al futur de la ciutat, com la futura Àrea Metropolitana de Tarragona, on els municipis encapçalats pel PSC -Tarragona, Reus, Salou, Constantí, la Canonja o Cambrils- hi tenen un paper protagonista, ni tampoc al tramvia del Camp de Tarragona ni al desmuntatge de la plataforma del Miracle. Així mateix, no ha mencionat aspectes molt criticats des de l'oposició, com la gestió de les zones regulades d'aparcament -especialment la que havia d'afectar l'àrea de l'hospital Joan XXIII-, els recents episodis delictius amb agressions greus a la via pública, la pujada d'impostos o la retirada de l'ajuntament del Cas Inipro.

Crítiques d'ERC

El principal grup de l'oposició al consistori, ERC, ha fet també la seva roda de premsa de balanç. Els republicans, que havien governat la passada legislatura, no han fet una valoració positiva. «El govern no té rumb ni ambició. Ens preguntem què passarà el 2025 quan s'acabi la inèrcia del govern republicà», ha exposat la portaveu d'ERC, Maria Roig.

Roig ha citat «Inipro, la pujada d'impostos, la inseguretat o el pacte de la brossa» com a elements en els quals discrepen de la gestió realitzada. Sobre el contracte de les escombraries han estat especialment crítics i han alertat d'un possible escenari de futur on el consistori hagi d'indemnitzar les empreses, si la justícia els acaba donant la raó: «ens podem trobar amb un futur Jaume I», ha advertit la portaveu. El seu company Xavier Puig ha qualificat de «temerari» portar al ple l'adjudicació en les condicions actuals i ha reclamat a Viñuales que «defensi la institució», davant la resolució del Tribunal Català de Contractes que ha exclòs la guanyadora del concurs.

A la vegada, han criticat que el PSC hagi aturat projectes com l'estudi de la qualitat de l'aire o la reobertura del Fortí de Sant Jordi, que hagi frenat la nova biblioteca de Sant Pere i Sant Pau, que «no defensi» davant l'Estat l'arribada del carril bici de Llevant fins a Altafulla, o el retrocés de l'ús del català en els actes organitzats pel consistori.

