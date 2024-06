Adjudiquen les obres de restauració dels elements jujolians del Teatre Metropol

L’Ajuntament de Tarragona ha adjudicat les obres de restauració dels elements decoratius de l’arquitecte modernista Josep Maria Jujol que alberga el Teatre Metropol. Tres empreses es van presentar a la licitació, en la que s’ha acabat imposant la companyia Rècop Restauracions Arquitectòniques.

La intervenció, que suposarà 628.125,51 euros i es dividirà en dues fases. La primera part del projecte se centrarà en la restauració dels elements jujolians. Durant aquesta, també s’arranjarà la coberta per solucionar els problemes de filtracions i humitats que pateix l’equipament des de fa molt de temps.

Aquesta fase compta amb una subvenció per part de la Generalitat de Catalunya. La segona part consistirà a ignifugar les columnes del teatre per prevenir incendis. D’altra banda, també s’eliminarà la rampa que hi ha al pati interior. El termini d’actuació previst per a ambdues fases és de vuit mesos cadascuna.

Aquesta intervenció serà el pas previ per realitzar una reforma estructural de tot l’edifici i recuperar les plantes superiors, on s’ubicarien sales d’assaig, dependències de +a conselleria de Cultura, el futur Centre Jujol i, fins i tot, un restaurant. La inversió podria ascendir fins als quatre milions d’euros.

