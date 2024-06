El TSJC resoldrà el recurs d’ERC contra la retirada municipal del cas Inipro en un mes

El recurs que va interposar el grup municipal d’Esquerra Republicana contra la retirada de l’Ajuntament de Tarragona com a acusació particular del cas Inipro es manté en peu.

Segons ha pogut saber Diari Més, el jutjat contenciós administratiu número 1 de Tarragona ha desestimat la petició de la corporació municipal mitjançant la qual demanava una «finalització anticipada del procediment». Les mesures cautelars demandades per ERC han arribat al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), que resoldrà el recurs el pròxim 16 de juliol.

L’any 2020, l’exalcalde Pau Ricomà (ERC) va signar un decret d’urgència perquè l’Ajuntament es personés en l’acusació del cas Inipro, que investiga la presumpta trama de corrupció en què s’haurien desviat diners públics de l’Institut Municipal de Serveis Socials (IMSST) per beneficiar el PSC.

El 28 de juny del 2023, dies després de la tornada dels socialistes al govern municipal, l’alcalde, Rubén Viñuales, va finar un nou decret d’alcaldia amb el que ordenava la retirada del consistori com a part personada i perjudica del cas Inipro. En aquell moment, el batlle defensava que es tractava d’una «personació extemporània i fòtil processalment, que no serveix per a res».

El grup municipal d’ERC va mostrar la seva indignació per la forma d’actuar de l’alcalde, ja que consideraven que no hi havia cap urgència que justifiqués aquesta decisió i que, a més, hauria d’haver passat pel ple. Així, els republicans van presentar un recurs contenciós administratiu per demanar mesures cautelars per revocar el decret d’alcaldia que ordenava que l’Ajuntament desistís com a acusació particular al cas Inipro.

El jutjat el va admetre a tràmit, però el va acabar va rebutjar, així que es va fer efectiva la retirada del consistori com a part personada i perjudicada.

Arran de la resolució del contenciós administratiu, ERC va fer arribar el recurs al TSJC, que deliberarà sobre les mesures cautelars demandades pel principal grup de l’oposició.

En una providència —del 8 de maig—, el jutjat contenciós administratiu número 1 desestima una petició de la corporació municipal per a la «finalització anticipada del procediment per desaparició de l’objecte processal», el qual considera que continua vigent.

Pendents del judici

El procés judicial del cas Inipro portarà a judici nou persones per un presumpte desviament de 276.157 euros de l’IMSST entre els anys 2010 i 2012, durant el mandat de l’exalcalde Josep Fèlix Ballesteros. A principis d’any, el president de l’Audiència de Tarragona, Joan Perarnau, preveia que el judici se celebraria al setembre, però es podria endarrerir fins al 2025.

