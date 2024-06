Desallotgen més de 40 persones d’una finca ocupada a Coma-ruga

Els Mossos d’Esquadra i la Policia Local del Vendrell han desallotjat aquest dijous una finca de cases unifamiliars a Coma-ruga on hi vivien 41 persones. Són més de 35 immobles construïts fa més de tretze anys, però que mai es van posar a la venda ni van disposar de cèdula d’habitabilitat perquè la promotora va fer fallida.

La finca, a la cantonada dels carrers Ocells i Gavina, era un «infern» d’incivisme i delinqüència, segons ha asseverat el regidor de Seguretat Ciutadana, Christian Soriano, que ha detallat que des del gener del 2023 i fins ara acumula 130 actuacions policials per baralles, robatoris, incendis i agressions sexuals. Les cases són propietat de la Sareb des del 2021, quan va començar el procés judicial que ha culminat avui.

El desallotjament ha estat ordenat pel jutjat d'instrucció número 8 del Vendrell. Al dispositiu hi han participat més de 60 efectius dels Mossos d’Esquadra i una vintena de la Policia Local, alhora que hi ha col·laborat el Cos Nacional de Policia de l’estat espanyol. Aquest últim ha detingut quatre persones per incompliment de la llei d’estrangeria. El dispositiu s’ha desenvolupat sense incidències destacables, segons han apuntat els seus responsables.

Soriano ha assegurat que bona part dels ocupes utilitzaven aquestes cases del barri de la Creu, situades just davant l’institut escola de Coma-ruga, per centralitzar la seva activitat delictiva. Especialment els últims tres anys. «La convivència amb els veïns s’havia convertit en insostenible», ha subratllat el regidor, que ha augurat que el desallotjament d’aquest dijous «servirà per recuperar la tranquil·litat al barri».

També s’ha felicitat de l’actuació l’alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez: «Avui estem satisfets perquè hem resolt un problema de delinqüència i perquè els veïns estaran tranquils després d’aguantar durant molts anys».

Martínez ha lamentat que l’ocupació s’hagi allargat durant tretze anys, fet que ha atribuït a l’abandonament de les cases per part de la constructora i posteriorment al llarg procés d’embargament fins que la Sareb en va adquirir la titularitat. Segons l’alcalde, des que el «banc dolent» en va ser el propietari el 2021, es va activar tot el procés judicial per executar el desallotjament.

«No ens podem permetre que això sigui un focus delinqüencial durant dotze anys davant una escola», ha lamentat Martínez, que ha fet una crida a modificar el sistema legal per evitar que aquests processos es dilatin tant en el temps. «Demanem eines per treballar aquest tipus d’ocupacions sense populismes ni demagògies partidistes», ha afegit el regidor.

Pel que fa als desallotjats, l’alcalde ha detallat que hi ha sis menors de quatre famílies. Ha garantit que els Serveis Socials els estan tramitant una alternativa habitacional en hotels, càmpings o l’alberg fins que siguin derivats a la mesa d’emergència per assignar-los un pis de lloguer social.

Aquest dijous al migdia diversos operaris procedien a tapiar portes i finestres de les més de 35 cases de la finca per evitar que tornin a ser ocupades. L’alcalde ha dit que la Policia Local estarà a l’agüait que els desallotjats no s’instal·lin ara en altres immobles buits del municipi.

Després de l'operació policial, Sareb ha accedit als edificis per a instal·lar mesures de seguretat que tenen com a objectiu evitar una nova ocupació de la promoció, així com evitar riscos per als veïns.

