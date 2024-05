Una ocupació conflictiva al Vendrell obliga a la Policia a activar el protocol antiocupacions

L'Ajuntament del Vendrell està treballant per solucionar l’ocupació conflictiva que s’ha produït al número 25 del carrer Josep Carner i que ha comportat una alteració de la convivència i preocupació entre els veïns i veïnes de l’entorn. Per aquest motiu, la Policia local ha activat el protocol antiocupacions.

D'aquesta manera, s'ha instat a la constructora propietària dels edificis a que interposar la denúncia de l'ocupació el més aviat possible. De no fer-ho, l’Ajuntament ha anunciat que aplicarà la Llei 1/2023 que el faculta de manera subsidiària a exercir les accions legals corresponents per dur a terme el llançament d’aquestes persones que han ocupat il·legalment l’edifici.

El regidor de Seguretat Ciutadana, Christian Soriano, ha explicat que manté un contacte permanent amb veïns per explicar-los la situació i posar solucions als problemes ocasionats per aquests ocupes i per la conflictivitat que generen. Així mateix ha afegit que en els darrers dies s’ha augmentat de manera significativa la presència policial a la zona. El regidor ha apuntat també que s’està col·laborant estretament amb els Mossos d’Esquadra per poder dur a terme totes les actuacions.

En concret, Soriano ha explicat que «aquest matí han decidit anar un pas més enllà per seguir augmentant la pressió als ocupes i el que han fet és tallar l’electricitat que tenien punxada de manera il·legal a l’enllumenat públic».

El regidor ha valorat que «l’Oficina Antiocupacions es mostra com una eina eficaç i eficient per parar les ocupacions i en aquest sentit ha recordat que des de la seva creació, al mes de juliol de l’any passat, s’han aconseguit evitat un total de 68 ocupacions».

