El Banc d'Espanya reobre de la mà de Mèdol amb una exposició sobre animals capturats

Zoocosis és la nova exposició del Mèdol Centre d'Arts Contemporànies de Tarragona que es pot veure des d'aquest divendres i fins el 16 de juny a l'edifici del Banc d'Espanya.

Però també és el trastorn que desenvolupen els animals salvatges quan se'ls posa en captivitat, especialment en zoològics. Apatia, angoixa, soledat, caminar en cercles, inadaptació a unes condicions climàtiques que no els són pròpies o menjar-se els seus excrements són alguns dels símptomes que desenvolupen els animals que la pateixen.

Això juntament amb l'antropocentrisme i el «fals argument» de protegir-los és el que denuncia la fotògrafa, artista i activista Estela de Castro, que durant tres anys ha retratat els animals que hi ha al zoo de Madrid.

De Castro ha criticat el paper i la pròpia existència dels zoològics. «No són espais per conservar els animals. Només són espais per explotar-los i guanyar diners amb ells. Els dofins no necessiten cap piscina tenint els oceans», ha assegurat, i que «l'excusa de conservar espècies que estan en perill d'extinció» per ella no és vàlida: «quasi millor que s'extingeixin abans d'estar tancats, o que comencem a cuidar els seus hàbitats».

«Soc antiespecista; no em crec superior a cap espècie» ha remarcat. Per tot plegat ha afirmat que l'art no només ha de servir per fer obres «boniques» sinó també per fer activisme. «Puc unir l'activisme i la fotografia i puc arribar a moltes més persones. Vull que les meves imatges serveixin per alguna cosa», ha reivindicat.

La consellera de Cultura de Tarragona, Sandra Ramos ha apuntat que la mostra «reflexiona sobre la situació d'abús i patiment» que el captiveri genera sobre els animals. «Apel·lem a la capacitat de l'art per atreure l'atenció i generar debat sobre temes que interpel·len la consciència crítica. És una mostra que genera incomoditat molt necessària. No parla d'animals, parla de víctimes», ha destacat.

Per la seva banda, el director de Mèdol, Vicent Fibla, ha indicat que en l'art contemporani, més enllà de tenir un espai definit, també cal fer propostes per apropar-lo a la ciutadania. «Més enllà de la realitat de la qual parla la mostra, el que fa és ressituar aquestes propostes en un entorn de més fàcil accessibilitat per parlar d'aquest tipus de discursos», ha comentat.

Reobertura després de 21 anys

Un dels aspectes destacats de l'exposició és la seva ubicació. Per primera vegada des del 2003 el Banc d'Espanya s'ha reobert al públic, encara que sigui només parcialment com en aquesta ocasió. La mostra s'ubica a l'entrada dels clients i al hall on antigament es feien les operacions. També s'han habilitat dues petites sales annexes on es projecten els audiovisuals. Ramos ha valorat positivament poder començar a reaprofitar aquest espai, si bé ha dit que actualment «no és practicable».

De fet, per poder exhibir la mostra s'han hagut de fer tasques especials de neteja, il·luminació i condicionament de les sales per poder-ne permetre el seu us i garantir-ne la seguretat. Donada la situació doncs, només es pot fer servir «uns pocs dies l'any», ha concretat.

Malgrat tot, la voluntat del consistori i del Mèdol és fer-hi més activitat en el futur mentre no s'acaba de concretar el seu us definitiu i es troben els recursos econòmics per reformar-lo. «No podem permetre que el Banc estigui totalment tancat», ha afirmat la consellera. Alhora, Ramos i Fibla han assegurat que treballen per portar la cultura a altres llocs «disruptius» i innovadors de la ciutat.

