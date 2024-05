Mèdol acull l'exposició 'A second skin' de l'artista visual Vanessa Pey

El Centre d’Arts Contemporànies de Tarragona, Mèdol, acull la primera exposició monogràfica de la creadora visual Vanessa Pey. La mostra A second skin, que es podrà veure a Casa Canals fins al 25 d’agost, tracta el fenomen del voyeurisme i la relació subjectiva que s’estableix entre l’objectiu de les càmeres i l’interior de l’ésser humà.

L'exposició es va inaugurar aquest dijous al vespre amb la presència de l’artista i la consellera de Cultura de l’Ajuntament de Tarragona, Sandra Ramos, qui va explicar que «la mostra fa immersió en la producció recent de Pey i aborda temes identitaris i psicològics a través de diferents aproximacions a cossos i rostres».

A second skin se centra en el voyeurisme, i explora tant la seva pròpia mirada com la de la càmera que s’interposa entre el subjecte i l’ull delirant de l’artista. Juxtaposant frames i fotografies, «l'artista desdibuixa la frontera entre el mitjà i el subjecte, el dispositiu controlat i l'ull autònom, el cos i l'objecte, i el terror i el plaer», explica Gabriel Virgilio Luciani, comissària de la mostra.

L'obra de Pey qüestiona la relació entre els dispositius d'enregistrament, els mètodes cinematogràfics i l'efecte psicològic que experimenten els cossos que esdevenen mers subjectes.

«Pey treballa en la intersecció de totes les mirades davant i darrere la càmera: la de l’artista, la de la màquina i la del mateix subjecte. El resultat és un punt de vista completament nou, retrats literals i sense eufemismes, imatges etèries, que mostren moviment, seducció, por o dominació», explica Vicent Fibla, director de Mèdol.

Nascuda a Tarragona el 1973, Vanessa Pey atresora una destacada trajectòria artística. Des de la dècada dels noranta utilitza la fotografia i el vídeo per explorar una gran diversitat de llenguatges, capes i textures, poètiques i friccions. Defensora de l'ambigüitat com a posicionament poètic, Pey evoca estats afectius crus i conflictes identitaris a través de les seves obres. La seva producció artística inclou exposicions a la Galeria Antoni Pinyol, la Fundació Vila Casas, Lo Pati i el Museu d’Art Modern de Tarragona, entre d’altres, i forma part de col·leccions com la del MACBA.

A second skin es podrà veure a Les Golfes de Casa Canals fins a finals d’agost. L'horari de visita és de dimarts a diumenge de 10 a 20 h. L'entrada és gratuïta.

