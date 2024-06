Intervenen prop de 2.000 peces i calçat falsificat al Mercat de Bonavista valorades en 105.089 euros

Agents dels Mossos d’Esquadra i de la Guàrdia Civil van dur a terme ahir al mercat de Bonavista un dispositiu policial conjunt per controlar els productes que s’exposaven per a la seva venda.

Des de primera hora del matí els agents actuants van inspeccionar diverses parades. La finalitat del dispositiu era controlar els productes que s’exposarien per a la seva venda al mercadet, controlant el compliment de la normativa fiscal que empara als productes de lícit comerç, ja que en ocasions es detecten productes falsificats, que vulneren el dret a la propietat industrial i afecten als comerços que si compleixen les seves obligacions fiscals.

En tres parades els agents van detectar que s’estava venent productes aparentment falsificats, la qual cosa el Pèrit judicial després d’analitzar-los in situ va determinar de què es tractaven de productes falsificats, estenent el preceptiu informe. Per la qual cosa es van instruir 3 diligències per suposats delictes contra la Propietat Industrial, donant compte de les mateixes al Jutjat d’Instrucció en servei de Guardia dels de Tarragona.

Es van intervenir un total de 1.808 productes tèxtils i calçat falsificat corresponent a diverses marques comercials molt conegudes, per un valor de 105.089 euros.

El dispositiu realitzat s’emmarca en el Pla de Seguretat de Tarragona que, a partir de l’anàlisi operativa, estableix en què zones es fa convenient dur a terme dispositius d’aquest tipus.

A la zona del mercat de Bonavista, els dispositius policials se centren a prevenir i controlar els delictes contra la propietat intel·lectual i industrial; perseguir la venda ambulant no autoritzada a les zones adjacents al mercat; detectar persones que aprofitin les aglomeracions per cometre furts o robatoris en interior de vehicles dels visitants al mercat; i regular el trànsit per evitar problemes de mobilitat.

