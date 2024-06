Un jutjat de Tarragona deixa a punt de judici la donació de l'habitatge de Rosa Peral al seu pare

El jutjat d'instrucció número 5 de Tarragona deixa a punt de judici el cas de la donació de la meitat de la casa de Rosa Peral, que compartia amb el seu exmarit a Vilanova i la Geltrú, al seu pare. En la resolució judicial que ha avançat el Periodico i ha confirmat el TSJC, la titular d'instrucció considera que els fets són constitutius d'un delicte d'insolvència punible. Per això, ha dictat que procedeix l'obertura del judici oral contra els investigats.

Fiscalia i l'acusació particular afirmen que l'exagent de la Guàrdia Urbana va fer el canvi de titularitat per evitar pagar la indemnització a la família de Pedro Rodríguez. Amb la demanda per alçament de béns, la família de la víctima aspirar a obtenir uns 50.000 euros.

Aquesta quantitat és aproximadament la meitat del valor de la part de l'immoble que tenia Peral. L'altra meitat de la seva part està hipotecada. Ara, el ministeri públic i l'acusació particular tenen deu dies per demanar l'obertura del judici, per presentar l'escrit d'acusació o excepcionalment sol·licitar la pràctica de diligències complementàries. Les parts també poden interposar un recurs de reforma o d'apel·lació contra la resolució del jutjat d'instrucció de Tarragona i tenen un termini d'entre tres a cinc dies.

«Voluntat de dificultar els embargaments»



En la resolució, la titular del jutjat número 5 de Tarragona recorda que l'Audiència Provincial de Barcelona va condemnar Rosa Peral i Albert López per un delicte d'assassinat a penes de presó de 25 i 22 anys, respectivament, així com a pagar de forma conjunta i solidària, una indemnització als familiars de Pedro Rodríguez de 885.000 euros. Va dictar sentència el 14 d'abril de 2020.

En la interlocutòria, que data de 14 de juny de 2024, la jutgessa d'instrucció també assenyala que Rosa Peral i el seu pare eren «coneixedors» de la sentència condemnatòria i del pronunciament sobre la responsabilitat civil el 2 de febrer de 2021. Tot i això, indica que amb la «voluntat de dificultar» els embargaments acordats i la seva execució, Peral va donar al seu pare el seu vehicle, el qual va vendre el 26 de setembre de 2022.

També s'indica que pare i filla van actuar amb la mateixa «voluntat de dificultar els embargaments» amb la donació de la meitat de l'immoble de Vilanova i la Geltrú, amb l'acceptació el 17 de juny de 2021 per part del seu pare de la propietat, dos mesos abans de la resolució del Tribunal Suprem, que confirmava la sentència de l'Audiència de Barcelona.

De fet, la instructora cita la sentència del 3 de setembre de 2021 del Suprem. Després d'aquesta resolució, el 15 d'octubre del mateix any, l'Audiència barcelonina va requerir el pagament dels 885.000 euros. «L'acusació particular va sol·licitar per escrit el 13 de desembre de 2021 que s'anotés en el Registre de la Propietat l'embargament sobre la titularitat del 50% de l'immoble de Vilanova i la Geltrú; del vehicle i d'una motocicleta. Amb tot, va resultar infructuós perquè aquests béns ja no constaven a nom de Rosa Peral», resumeix la interlocutòria.

Així mateix, la titular d'instrucció subratlla que Rosa Peral només ha pagat 1.655,92 euros de responsabilitat civil fins a la data de 21 de febrer de 2024. També diu que l'altre condemnat, Albert López, ha abonat uns altres 1.675,92 euros. «Rosa Peral no té patrimoni o capacitat per afrontar la responsabilitat civil que se li va imposar», afegeix.

Per tot plegat, la jutgessa instructora considera que aquests fets «poden ser constitutius d'un delicte d'insolvència punible», per la qual cosa, «escau preparar judici oral contra els investigats».

«Voluntad de dificultar los embargos»



En la resolución, la titular del enjuiciado número 5 de Tarragona recuerda que la Audiencia Provincial de Barcelona condenó Rosa Peral i Albert López por un delito de asesinato apenas de prisión de 25 y 22 años, respectivamente, así como a pagar de forma conjunta y solidaria, una indemnización a los familiares de Pedro Rodríguez de 885.000 euros. Dictó sentencia el 14 de abril de 2020.

En la interlocutoria, que fecha de 14 de junio de 2024, la jueza de instrucción también señala que Rosa Peral y su padre eran «conocedores» de la sentencia condenatoria y del pronunciamiento sobre la responsabilidad civil el 2 de febrero de 2021. Aun así, indica que con la «voluntad de dificultar» los embargos acordados y su ejecución, Peral dio a su padre su vehículo, el cual vendió el 26 de septiembre de 2022.

También se indica que paro e hija actuaron con la misma «voluntad de dificultar los embargos» con la donación de la mitad del inmueble de Vilanova i la Geltrú, con la aceptación el 17 de junio de 2021 por parte de su padre de la propiedad, dos meses antes de la resolución del Tribunal Supremo, que confirmaba la sentencia de la Audiencia de Barcelona.

De hecho, la instructora cita la sentencia del 3 de septiembre de 2021 del Supremo. Después de esta resolución, el 15 de octubre del mismo año, la Audiencia barcelonesa requirió el pago de los 885.000 euros. «La acusación particular solicitó por escrito el 13 de diciembre de 2021 que se anotara en el Registro de la Propiedad el embargo sobre la titularidad del 50% del inmueble de Vilanova i la Geltrú; del vehículo y de una motocicleta. Con todo, resultó infructuoso porque estos bienes ya no constaban a nombre de Rosa Peral», resume la interlocutoria.

Así mismo, la titular de instrucción subraya que Rosa Peral solo ha pagado 1.655,92 euros de responsabilidad civil hasta la fecha de 21 de febrero de 2024. También dice que el otro condenado, Albert López, ha abonado otros 1.675,92 euros. «Rosa Peral no tiene patrimonio o capacidad para afrontar la responsabilidad civil que se le impuso», añade.

Por todo ello, la jueza instructora considera que estos hechos «pueden ser constitutivos de un delito de insolvencia punible», por lo cual, «procede preparar juicio oral contra los investigados».

