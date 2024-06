El cementiri de Tarragona acull un homenatge a les víctimes republicanes ebrenques a l'antiga presó de Pilats

L'emoció ha marcat el primer homenatge a les víctimes republicanes ebrenques afusellades o mortes a l'antiga presó de Pilats de Tarragona durant el franquisme.

Familiars d'una cinquantena de pobles de les Terres de l'Ebre les han recordat al cementiri municipal de Tarragona i per a alguns, ha estat el primer cop que han visitat l'espai on hi ha les restes dels seus parents.

És el cas de la MªCarme Franch, qui ha completat part de la història familiar. «He aconseguit saber on està el meu avi i omplir un buit. Al meu pare li hauria agradat saber-ho, li van matar el seu pare quan tenia nou anys», ha relatat, emocionada.

La consellera de Justícia, Gemma Ubasart, ha reivindicat la lluita antifranquista perquè les noves generacions no l'oblidin.

