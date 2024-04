L'Arquebisbat de Tarragona demana perdó pel paper de l'Església en el franquisme

L'Arquebisbat de Tarragona ha demanat perdó pel paper de l'Església en el franquisme. Ho ha expressat el vicari Joan Àguila, en l'homenatge anual a les víctimes de la repressió franquista al cementiri municipal.

Alhora, l'arxidiòcesi ha posat a disposició de les famílies l'arxiu de la institució. «Manifestem la nostra proximitat cap a les víctimes, no només volem dir que si ens hem equivocat, demanar perdó, sinó que podem ajudar a aquesta recuperació de la memòria», ha afirmat.

Un gest ben rebut per l'associació de familiars de les víctimes, que espera que altres institucions eclesiàstiques prenguin exemple. Prop de 200 persones han participat en l'homenatge, que enguany coincideix amb el 93è aniversari de la proclamació de la II República.

Any rere any, la fossa comuna més gran del cementiri de Tarragona acull l'homenatge a les 797 víctimes de la repressió franquista al conjunt de la demarcació. L'acte, organitzat per l'associació de familiars de les víctimes, també ha comptat amb la presència de diferents autoritats.

Enguany, s'ha sumat el vicari general de l'Arquebisbat de Tarragona, Joan Àguila, qui ha aprofitat el torn de paraula per demanar disculpes en nom de la institució eclesiàstica pel paper de l'Església durant el franquisme. Segons Àguila, l'arxidiòcesi mostra així la voluntat «de transparència, d'obertura, de proximitat envers la ciutadania i de servei a les persones que passen per un moment dolorós» arran de les accions del règim franquista.

Tot i que no és la primera vegada que un representant de l'Arquebisbat participa activament en aquest homenatge, sí que és el primer cop que ha demanat disculpes públicament a les famílies pel paper de la institució durant aquest període històric.

Un gest que s'ha rebut positivament per part de l'Associació de Familiars de Víctimes de la Repressió Franquista a Tarragona. «La implicació de l'Església durant la dictadura ha estat molt present, per tant, com a associació estem molt agraïts que l'Església estigui representada en un acte d'homenatge als represaliats pel franquisme; no crec que hi hagi massa llocs on pugui passar això», ha destacat la presidenta de l'entitat, Montserrat Giné.

En aquest context, Giné s'ha mostrat esperançada que altres arquebisbats catalans i espanyols també s'uneixin a aquesta tendència i es posin al costat de les víctimes.

Més enllà de les paraules, Àguila ha posat a disposició dels familiars l'arxiu de la institució, amb la voluntat de permetre un exercici de recuperació de memòria democràtica. Uns documents que l'entitat ha posat en valor, tant pel seu contingut com per la importància de l'arxidiòcesi on es troben.

Malgrat que en aquesta ocasió, l'arquebisbe tarragoní no ha pogut ser present a l'homenatge d'aquest diumenge per qüestions d'agenda, el vicari ha assenyalat que de cara l'any vinent intentarà prendre part en l'acte.

Demanen obrir la tercera fossa de repressió de Tarragona

Paral·lelament, l'associació de familiars ha insistit en l'obertura d'una tercera fossa de repressió ubicada a Tarragona, on hi ha nou làpides fúnebres i que està senyalitzada pel Memorial Democràtic des de fa un parell d'anys. Tot i el context actual, previ a uns comicis catalans, Giné ha remarcat la necessitat de mantenir les polítiques de memòria democràtica després de les eleccions del 12 de maig.