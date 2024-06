Tarragona canviarà els noms de diversos carrers amb motius dictatorials

Tarragona canviarà el nom dels últims carrers de la ciutat amb motius i significats de passades dictadures. En primer lloc, el carrer de la Pau del Protectorat, al barri del Port, es passarà a anomenar carrer de la Pau. El nom d’aquest carrer prové de la dictadura de Primo de Rivera que es proclamà l’any 1923.

Després del conflicte a la república del Rif, al Marroc, l’any 1925, els ajuntaments havien de fer una sessió plenària solemne per adherir-se a les celebracions i donar el nom ‘General Sanjurjo’, ‘Paz del Protectorado’ o el nom d’un soldat del poble distingit pel seu heroisme a un carrer de la localitat.

Exemple: Plaça dels Carros

En el cas de Tarragona es va anomenar ‘General Sanjurjo’ a la Plaça dels Carros i ‘Paz del Protectorado’ a aquest carrer. El nom de la plaça es va canviar amb el primer ajuntament després de la dictadura franquista, però el carrer no.

La Coordinadora Tarragona Patrimoni de la Pau, ja desapareguda, va demanar que es canviés el nom del carrer el 2015. L’entitat va proposar que adquirís el nom de Josep Maria Yago, un home que va ser promotor de nombroses iniciatives a favor de la pau, l’antimilitarisme i la defensa dels drets humans.

En segon lloc, s’eliminarà el nom del passatge Soler Moley, darrer de la Subdelegació del Govern. Antonio Soler Morey va ser una figura prominent del franquisme a les comarques tarragonines: fou president de la Diputació de Tarragona de 1962 a 19651 i procurador a les Cortes Españolas de 1961 a 1962 i de 1964 a 19653. Sota la seva presidència, la Diputació de Tarragona va promoure la construcció del monument d’exaltació feixista que encara es troba al riu Ebre, a Tortosa.

Plaça de la vacunació

Per últim, es nomenarà un nou espai com a plaça de la vacunació Covid-19. Serà la rotonda d’accés a l’Anella Mediterrània, ja que durant la pandèmia el Palau d’Esports de Tarragona es va fer servir com a punt de vacunació. Tot i això, aquests canvis no són ferms.

La transformació dels carrer es troba en període d’exposició pública perquè, qui ho consideri oportú, presenti les al·legacions pertinents. Un cop resoltes, els canvis es passaran a aprovació definitiva al pròxim ple.

Et pot interessar: