La realització d'ecografies a l'atenció primària redueix en un 52% les derivacions als serveis de radiologia

Metges de família aposten per fer el diagnòstic mitjançant ecografies en l'àmbit de l'atenció primària. I és que segons dades del Grup EcoAP de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària (CAMFiC), si els metges de família fan les ecografies es redueixen en un 52% les derivacions als serveis de radiologia. La CAMFiC ha defensat que fer l'ecografia a la primària comporta avantatges en diversos àmbits, com una ajuda al cribratge i diagnòstic precoç de determinades patologies, redueix la incertesa per al pacient i filtra la derivació d'exploracions complementàries. La implantació de l'ecògraf a la consulta d'atenció primària és l'eix central del I Congrès EcoAP que la CAMFiC celebra des d'aquest dijous i fins dissabte a Tarragona.

La presidenta del congrés, Yolanda Ortega, ha destacat que els ecògrafs a les consultes de primària han de ser una eina "com en el seu moment ho va ser el fonendoscopi". Ha afegit que són moltes les patologies que es podrien diagnosticar a través d'aquesta pràctica.

De la seva banda, el membre del comitè organitzador del congrés Paco Marín ha destacat que l'ús d'aquesta eina augmenta la seguretat en la presa de decisions reduint la incertesa clínica i permet indicar millor la derivació per visita o exploracions complementàries.

Des del grup EcoAP de CAMFiC han afegit que la concordança diagnòstica entre ecografies fetes per un metge de família i repetides posteriorment per un radiòleg és molt elevada, arribant al 90% per exemple en el cas de l'ecografia abdominal. Un exemple d'això es dona als CAP de Salou, on la totalitat de les ecografies abdominals es fan a les consultes d'atenció primària, unes 600 anuals.

Segons els experts, entre el 82% i el 93% dels pacients als que se'ls ha fet una ecografia a la primària no necessiten més proves ni cap derivació. D'aquesta manera, s'aconsegueix també reduir a la meitat el temps d'espera per aquesta prova.

