Augmenten els casos de diabetis gestacional entre les gestants més joves

Els casos de diabetis gestacional han passat de l'1,2% al 2,2% entre les embarassades menors de 20 anys i del 3,6% al 4,6% entre les de 20 a 26 anys entre el 2010 i el 2019. Així es desprèn d'un estudi fet per investigadors de l'Institut de Recerca en Atenció Primària Jordi Gol (IDIAPJGol).

El treball apunta que factors com el sobrepès, l'estatus socioeconòmic i altres condicions de salut com la hipertensió i la dislipèmia són els principals responsables de l'augment de casos de diabetis gestacional en general, no només en el cas de les dones més joves. Els investigadors plantegen implantar sistemes de detecció precoç que tinguin en compte aquests factors de risc.

La investigadora principal d'aquest treball, Berta Soldevila, explica que és el primer estudi sobre la prevalença de la diabetis gestacional fet a Catalunya amb dades de pràctica clínica habitual a pràcticament tota la població atesa als centres d'atenció a la salut sexual i reproductiva, no només un assaig en dones seleccionades. Aquest fet ha permès crear un perfil temporal de com evoluciona la malaltia i dissenyar estratègies preventives i de diagnòstic precoç.

En base als resultats, l'equip investigador planteja la possibilitat de que un dels factors que han propiciat aquestes dades és que les dones més joves tenen ara més probabilitat de tenir un índex de massa corporal més alt abans de l'embaràs. A més, l'estatus socioeconòmic i altres condicions de salut com la hipertensió i la dislipèmia s'han associat amb la diabetis gestacional.

Implementar la detecció precoç

Davant d'aquests resultats, l'estudi recomana implementar protocols de detecció precoç i monitoratge per a dones embarassades, especialment en les més joves i tenen factors de risc com l'obesitat, la hipertensió i la dislipèmia. Afegeixen que s'haurien de fer intervencions dirigides a grups d'alt risc, incloent-hi les dones amb un historial d'avortaments, amb una edat de gestació avançada i amb privació socioeconòmica.

La investigació considera essencial abordar els determinants socials de la salut a l'hora de dur a terme plans d'atenció a embarassades. En aquest sentit, el fet de considerar factors socioeconòmics pot ajudar a millorar els resultats i reduir les desigualtats en la gestió de la diabetis gestacional. El treball proposa prioritzar l'educació i el suport durant tot l’embaràs i promocionar hàbits saludables, fer un seguiment periòdic i garantir l'adherència als plans de tractament per impulsar l'autogestió de la diabetis gestacional.

El treball, publicat a Primary Care Diabetes, recomana incorporar aquestes estratègies a la pràctica clínica per poder reduir el risc de la diabetis gestacional i millorar així la salut de les embarassades i els nounats.

