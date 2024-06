L’efecte al cervell de prendre oli d’oliva tots els dies, segons la ciència

L’oli d’oliva és un dels elements essencials de la gastronomia espanyola, i podria ser també una de les claus per les quals el nostre país té una de les esperances de vida més grans al món. El seu alt contingut en certs compostos beneficiosos, com antioxidants o àcids grassos Omega-3, s’ha relacionat en la literatura científica amb efectes beneficiosos per a la salut de diferents parts del nostre cos, com el sistema circulatori o el cervell.

Nous beneficis de l’oli d’oliva

Un nou estudi publicat aquest dilluns a la revista científica d’alt impacte JAMA Network Open ha vingut a confirmar aquests beneficis de l’oli d’oliva, i després d’analitzar dos grans cohorts de població nord-americana ha trobat que aquelles persones que consumien més de set grams d’oli d’oliva al dia (entorn de mitja cullerada) tenien un risc de mortalitat associada a la demència significativament menor que les persones que consumien menys quantitat.

En total, l’estudi incloïa 92.383 participants, que eren en un 65% dones amb una edat mitjana de 56 anys i als quals es va realitzar un seguiment de 28 anys. Durant aquest període, es van registrar 37.649 morts, de les quals 4.751 estaven relacionades amb un diagnòstic de demència.

Al començament de l’estudi, els participants consumien de mitjana 1,3 grams d’oli d’oliva al dia. Les persones que tenien un consum més alt (set grams o superior) a l’inici de la investigació van mostrar una sèrie de característiques d’interès, com una dieta de més qualitat, una activitat física més gran i menors probabilitats de fumar. Al contrari, també van mostrar un consum d’alcohol més elevat i una ingesta calòrica més gran (si bé no tenien un índex de massa corporal més alt).

Un risc un 28% menor de morir per demència

Tenint en compte tot això, els autors van registrar que els qui consumien almenys set grams d’oli d’oliva tots els dies tenien un risc un 28% menor de mortalitat associada a la demència.

Aquesta relació es mantenia després d’ajustar la qualitat de la dieta en general; per això, conclouen que les recomanacions entorn del consum d’oli d’oliva són extensibles a aquelles persones que busquin protegir la seua salut cognitiva.

L'estudi té algunes limitacions importants: per exemple, en tractar-se d’un estudi observacional no pot donar relacions directes de causa efecte entre el consum d’oli d’oliva i una millor salut cerebral. Tanmateix, aquesta evidència sí que dona suport a altres investigacions que han documentat efectes positius per a la salut neurològica i cardiovascular de compostos beneficiosos presents en l’oli d’oliva, com a vitamina E o polifenols amb acció antioxidant i antiinflamatòria.