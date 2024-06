Minut de silenci a Tarragona per condemnar l'assassinat d'una dona en mans del seu fill divendres passat

Tarragona ha guardat aquest dimarts un minut de silenci per condemnar el feminicidi d'una dona a mans del seu fill divendres passat al barri de Sant Pere i Sant Pau. L'acte ha comptat amb la participació de la consellera d'Igualtat i Feminismes, Tània Verge, qui ha denunciat que ja són catorze les víctimes per violència masclista aquest 2024 -nou dones i cinc infants-.

En aquest sentit, ha recordat que a Catalunya es consideren feminicidis tots els assassinats de dones per raó de gènere, ja sigui en mans de la seva parella, d'un familiar o altres, així com les morts dels fills. Per això, ha demanat a l'Estat que «d'una vegada per totes, revisi la llei orgànica, perquè s'incloguin tots els àmbits i formes de la violència masclista».

Et pot interessar: