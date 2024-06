Aquestes són les millors patates braves de Reus segons l’influencer 'vayaBravas'

David Sitjes, més conegut al món de les xarxes socials com 'vayaBravas', és un creador de contingut que comparteix amb els usuaris d’Instagram i TikTok la seva opinió, valoració o experiència sobre les patates braves que menja, com a hobbie, per tot Catalunya.

Així doncs, Sitjes, que compta amb més de 25.000 seguidors a les xarxes, ha recorregut diversos restaurants de Reus per menjar patates braves i, com no podia ser de cap altra manera, ha donat la seva opinió. És el cas, per exemple, de Xivarri, que es troba en el centre de la ciutat, el Museu del Vermut i Cal Gallisà, situat a la plaça del Mercadal.

Del primer, Xivarri, Sitjes indica que les braves són de varietat agra, tallades de forma molt irregular i únicament amb salsa allioli, això sí, 100% casolana. L’influencer indica que «quan les vaig veure arribar, banyades en excés amb oli de pebre vermell, em vaig espantar, però he de dir al seu favor, que és de les poques vegades que he vist un equilibri gairebé perfecte i el conjunt (juntament amb la sal negra), era molt bo». Sitjes li posa de nota un 8,9, sobre 10, a aquestes patates.

Del Museu del Vermut Sitjes explica que «em van sorprendre molt perquè la majoria eren patates suflades [suflé, per als exquisits], la qual cosa dona que pensar que eren de varietat agra (encara que no ho semblen). Van acompanyades d’una sola salsa, molt bona. Una ració qualitat/quantitat/preu molt competitiva a la zona on es troba». Per això, l’influencer li posa de nota un 8 a aquestes patates.

Finalment, de les patates braves del Cal Gallisà, Sitjes manifesta que «consta d’una patata Monalisa, prèviament escalfada i després fregida per donar-li aquest torrat daurat i cruixent que tant enamora. Però la millor part és la salsa, formada amb una base de maionesa, pebre vermell i alguna espècia, que es barreja amb un extracte de diferents tipus de picants». L’influencer li posa de nota un 7,4 a aquestes patates.