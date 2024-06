Alerta al Camp de Tarragona per una borrasca amb pluges intenses que pot durar tres dies

Protecció Civil de la Generalitat ha activat aquest matí la prealerta del Pla especial d'emergències per inundacions de Catalunya (INUNCAT) per un avís d’intensitat de pluja, ja que es pot superar el llindar de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts al Pirineu i Prepirineu occidental, la Plana de Vic, a la Catalunya Central i al litoral i prelitoral central i sud fins a Tarragona.

L’episodi, que es pot allargar fins el dimecres, es preveu que afecti, especialment, a les comarques del Tarragonès, el Baix Penedès i l'Alt i el Baix Camp. A més, l'arribada de la borrasca també comportarà una baixada important de les temperatures. De fet, mentre que aquest dilluns la temperatura màxima serà de 30 graus, dimarts serà de 21ºC, o sigui, les temperatures cauran nou graus.

