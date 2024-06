Alumnes de Comunicació Audiovisual de la URV acaben fent un examen al bar per un error de la professora

Alumnes del grau de Comunicació Audiovisual de la URV a Tarragona van acabar fent un examen de final de carrera al bar del campus per un error de la professora. El grup d'alumnes estava esperant la professora per fer un examen a la porta de la classe, però la professora no apareixia. Finalment, van poder contactar amb ella i va reconèixer que s'havia equivocat de dia.

Tal com relaten en un vídeo penjat a Tik-Tok, que ja suma més de 135.000 m'agrada i més de 4.400 comparticions, els alumnes van poder contactar amb la professora per telèfon. Aquesta, els va comunicar que confiava en ells i que els recitava les preguntes de l'examen per telèfon.

L'examen, al bar del campus

Un cop els alumnes ja tenien les preguntes, van dirigir-se al bar del campus per contestar-les. Ho van fer prenent alguna cosa i tots asseguts en una de les grans taules de la 'cantina'. Quan van acabar, van introduir els examens en un sobre i els van deixar a consergeria perquè la professora els agafés.

«Digue'm que fas Comunicació Audiovisual sense dir-me que fas Comunicació Audiovisual», van comentar alguna de les alumnes, en to irònic, després de conèixer què estava passant. La situació va provocar bromes i incredulitat entre l'alumnat.

