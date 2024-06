Cap candidat supera el primer filtre per ocupar la gerència de Promoció Econòmica de Tarragona

El concurs públic de l’Ajuntament de Tarragona per a trobar un nou gerent de l’Àrea de Turisme, Promoció Econòmica i Comerç ha quedat desert en primera instància. Cinc candidats es van presentar per a ocupar el lloc de treball, però cap ha sigut admès.

Quatre aspirants han sigut descartats per no haver acreditat una experiència de direcció de dos anys al sector públic o de cinc anys al sector privat, entre d’altres qüestions. L’últim candidat no s’ha admès per no haver presentat un certificat acreditatiu de sancions en el seu expedient personal i per no presentar el projecte de gestió demanat a les bases del concurs.

Tot i això, els candidats encara es troben en termini per a presentar reclamacions a la llista d’admesos de l’Ajuntament. De moment, des de la plaça de la Font no aclareixen si es tornarà a obrir una nova convocatòria o no ja que el procés selectiu encara no ha acabat legalment.

Fins a 84.000 euros anuals

El nou gerent exercirà la direcció superior de gerència del Patronat Municipal de Turisme i la direcció i coordinació del servei de Treball i Activació econòmica i del Servei Municipal d’Ocupació. El seu sou fix serà de 79.181,4 euros l’any. A part, tindrà un complement variable, en funció de l’assoliment dels objectius, de 5.278,80 euros. Els candidats han de tenir obligatòriament una titulació superior universitària.

Facilitar la coordinació

Aquest nou lloc de treball, que es considera d’alt càrrec, forma part d’una nova estructura gerencial al consistori, impulsada pel govern municipal. Segons explica l’Ajuntament, es busca aquesta figura perquè «facilitarà l’impuls i coordinació d’aquestes àrees, definint-ne l’estratègia i vetllant pel seu correcte desplegament, d’acord amb els objectius establerts per la corporació municipal».

La durada d’aquest contracte seria fins que, un cop finit aquest mandat, cessi el president de la corporació que el nomeni. Tot i això, el nou futurible alcalde podria prorrogar el seu contracte durant un altre mandat.

Altres gerències

Més enllà, l’alcalde Rubén Viñuales aposta per crear altres gerències a l’àrea de Serveis Generals i a l’àrea d’Urbanisme, que haurà d’afrontar el repte del nou POUM. De moment, encara no s’han obert els concursos públics per a ocupar aquests llocs de treball.

S’elimina la del Patronat

En el moment de l’aprovació dels pressupostos municipals d’enguany, des de l’àrea d’Hisenda ja es va avisar que s’eliminaria la gerència del Patronat de Turisme. Aquesta mesura es va impulsar per a estalviar despeses municipals. El sou d’aquest gerent podia arribar als 80.000 euros.

Fins el moment, aquesta és l’única gerència que s’ha eliminat en les diferents àrees de l’Ajuntament de Tarragona, tot i que van circular rumors sobre una possible destitució de l’actual gerent de Tarragona Ràdio.