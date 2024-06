Presenten un conte a Tarragona per a facilitar als infants l’estada en famílies d’acollida

Onze educadores socials i una il·lustradora han treballat durant mesos per a fer realitat el conte.Gerard Martí

«Els contes no són per a adormir-nos. Són per a despertar-nos». El Centre d’Acolliments Familiars de la Fundació Casa Sant Josep va presentar ahir el llibre Aimar, és moment de navegar. Un conte que té l’objectiu de facilitar el procés d’adaptació dels infants en el moment d’anar a viure amb una família d’acollida.

«El conte neix de les inquietuds de les treballadores del centre per a tenir una eina per a acompanyar els infants. Ens ha portat 14 mesos de feina», va explicar Pepa Escoda, responsable del Centre d’Acolliments Familiars (CAF) en l’acte de presentació del projecte. La història explica el viatge de l’Aimar, que ha de marxar del lloc on viu i viurà un llarg procés fins a arribar a la seva família d’acollida.

Al conte, aquesta experiència es reflecteix en el seu pas per diferents illes i mars, que simbolitzen els llocs per on ha de transitar l’Aimar, així com totes les emocions que pot experimentar. El llibre s’ha editat coincidint amb la commemoració del 30è aniversari de la posada en marxa del centre.

«El conte conté moltes referències als espais del CAF», va afegir Sara López, educadora social i periodista de Cuentropía, entitat que també ha col·laborat en el projecte. Una d’elles és en ‘Pepitu’, un ocell petit que simbolitza les treballadores del centre.

Personatge inclusiu

Els infants també han participat en l’elaboració del conte dibuixant la seva pròpia versió de l’animal. «Hem volgut que la protagonista sigui un personatge molt inclusiu, amb el que qualsevol infant es pugui sentir representat. Ha sigut un viatge molt bonic», va dir Montse Bernaus, il·lustradora del conte.

Els impulsors han volgut fer també, arran del llibre, difusió d’aquesta forma de col·laboració i ajut social. «Volem fer arribar a la ciutadania la realitat de les famílies d’acollida, sovint desconeguda», va expressar López.

Diferent de l’adopció

I és que el procés d’acollida és diferent del d’adopció. «És una eina protectora de la infància. Les famílies d’acollida acompanyen a un infant tutelat durant un temps, és temporal. I en tot moment reben el suport dels centres», va aclarir Josep Maria Forné, director de l’Institut Català de l’Acolliment i l’Adopció.

El director va indicar que hi ha una manca de famílies d’acollida al país. «A Catalunya hi ha prop d’un miler de famílies d’acollida. Però en necessitem moltes més, sobretot pels infants més petits, de 0 a 3 anys, ja que és més convenient per a ells que tinguin un entorn familiar», va sentenciar Forné. La casa d’acollida tarragonina acull uns vuitanta infants.