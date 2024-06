Les platges de Tarragona tornaran a acollir el Cicle de Cinema Lliure

inema Lliure a la Platja torna per segon any a Tarragona ciutat, afegint una platja. En aquesta edició, hi haurà projeccions els dilluns 8 i 22 juliol i 5 d’agost a la Platja de la Mora i els dilluns 15 i 29 de juliol a la Platja de l’Arrabassada.

Les pel·lícules es projectaran quan es pongui el sol – és a dir, quan sigui fosc per assegurar una bona visibilitat de la pantalla, normalment entre les 21.30 h i les 22 h –. Abans dels llargmetratges hi haurà una sessió de música d’iCat i es projectaran curtmetratges del festival FILMETS, així com de la Convocatòria Nou Talent on hi ha cineastes joves, que encara estudien o acaben de graduar-se, i també de Talent+, que serveix d’aparador dels millors curtmetratges dels últims dos anys de cineastes ja consolidats.

Cinema Lliure a la Platja programa pel·lícules que han passat per festivals de cinema de renom. A l’hora de seleccionar els llargmetratges, es posen en valor aquells fets per dones, es té cura que la programació sigui inclusiva i per a totes les persones. A més a més, hi ha sessions familiars perquè els infants també puguin gaudir del cinema a la platja.

Programa

Dilluns 8 de juliol - Platja de la Mora

CREATURA Espanya, 2023 Direcció: Elena Martín Gimeno

Dilluns 15 de juliol - Platja de l’Arrabassada

LAS CHICAS ESTÁN BIEN Espanya, 2023 Direcció: Itsaso Arana

Dilluns 29 de juliol - Platja de l’Arrabassada

ROBOT DREAMS Espanya, 2023 Direcció: Pablo Berger

Dilluns 22 de juliol - Platja de la Mora

VIDAS PASADAS Estats Units, 2023 Direcció: Celine Song

Dilluns 5 d’agost - Platja de la Mora

QUEST Espanya, 2023 Direcció: Antonina Obrador

